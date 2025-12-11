Las Dominguín en Extremadura: "El libro es un recetario familiar inspirado en la historia de nuestra casa"

En pleno casco antiguo, tuvo lugar ayer la presentación del libro 'Casa Dominguín: recetas familiares'. La sede de la Fundación CB acogió a la hermana y las sobrinas de Miguel Bosé, las cuales han llevado a cabo un proyecto en el que han rendido homenaje a la cocina tradicional y al legado de toda su familia. El libro, escrito por Lucía Dominguín y sus hijas Jara y Palito, reivindica la cocina como un espacio de unión, memoria y creatividad.

La idea surgió de la forma más natural. "El proyecto inicia en el patio de casa cuando estábamos todas juntas", confesó Jara. "Nace de la necesidad de unirnos y combinar nuestras doctrinas artísticas y culturales. La cocina une a cualquier familia y a cuaquier persona, traspasa fronteras", explicó. Para ella, es más que un simple recetario. "Queríamos contar nuestra alegría, no perder la ilusión. Hay reflexiones e historias breves de nuestra vida".

Palito, quien se encargó de la fotografía y del lado artístico del libro además de elaborar recetas, quiso resaltar la importancia de Extremadura en el mismo. "Aunque la idea nació en otro lugar, el libro se hizo por completo en Extremadura, al lado de Badajoz. Pasamos unos meses en casa de mi padre donde fuimos elaborándolo poco a poco", sostuvo. Tenían algo claro, unificar dos mundos. "Queríamos mezclar el arte y la cocina, porque creemos que la cocina también es arte".

La modelo y artista vivió en Inglaterra durante su adolescencia. El libro le trasladó a esa época. Recordó lo especial que fue esa "cocina de supervivencia" lejos de casa y recurrir a recetas familiares. "Cuando vivía allí llamaba a mi madre para preguntarle como hacer una tortilla de patatas. La esencia es crear una receta te sepa a casa. Creemos que los libros de recetas son como libros de hechizos, son magia", aseguró.

Por su parte, Lucía Dominguín resaltó la dimensión emocional. "A través de la cocina se vive mucho. Nos fueron saliendo historias, anécdotas, momentos, risas... muchas risas. Fue muy divertido. En el libro se habla de mi madre Lucía Bosé, de las mujeres que nos han inspirado. Va dedicado a ellas", afirmó. Además, Lucía desvela que nunca se pretendió aprovechar el peso mediático del apellido Bosé para "atraer más", pues la familia es Dominguín. Jara y Palito llevan Bosé en el tercer apellido.

'Casa Dominguín: Recetas familiares' es ante todo, un viaje por la memoria culinaria de varias generaciones. Reúne recetas sencillas, tradicionales y accesibles, pero también relatos, vivencias y guiños culturales que reflejan la diversidad de la familia. "Es un recetario familiar inspirado en la historia de nuestra casa, en nuestro día a día", resumió Jara. Una mezcla entre tradición y humor que también mencionó Palito. "No queríamos hacer el típico libro de recetas que encuentras en todas partes. Es algo personal. Yo cocino con las recetas de este libro", reveló.

Las tres coinciden en que no pretendían hacer un recetario digno de 'chefs'. "No somos profesionales del gremio y no pretendemos insinuarlo", contó Lucía. La obra, hecha de recuerdos, es original, cercana y repleta de platos únicos que saben a hogar.

Entre tantas anécdotas recordaron la odisea que fue encontrar un pato en Badajoz para realizar un plato de pato a la naranja. "Nos preguntaron hasta para que lo queríamos", confesaron entre risas.

El acto contó también con unas palabras de Carlos Tristancho, padre de Jara y Palito, el cual estuvo presente y recordó la importancia de los fogones en la familia. "El espacio más importante de nuestras casas ha sido la cocina. Siempre hemos hecho vida ahí", admitió.

El público, participativo y receptivo, celebró una presentación desenfadada y con mucha naturalidad, donde se narró la historia de un proyecto ilusionante para la familia Dominguín.