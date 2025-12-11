Monesterio acoge la presentación de ‘Ancestras’, obra fotográfica y narrativa de M. Ángel Carmona

El escritor extremeño, de Monesterio, Miguel Ángel Carmona del Barco, regresó a su pueblo natal, para presentar su última obra. En esta ocasión, el autor vino a presentar una muestra fotográfica y narrativa que, bajo el título de ‘Ancestras’, retrata y relata las historias de 25 mujeres de 16 pueblos, de la provincia de Badajoz. El trabajo está basado en las entrevistas realizadas por Carmona del Barco, con los testimonios, de algunas de las mujeres más longevas de la provincia, con edades de entre 82 y 105 años.

El proyecto, desarrollado en colaboración con el Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Badajoz, ha permitido al autor, conversar con las protagonistas, “durante horas”, para plasmar después, “sus historias de vida en breves semblanzas que comprenden lo esencial de sus relatos y sus formas de entender el mundo”.

Un proyecto necesario

‘Ancestras’ surge “como una necesidad”, sugiere el escritor. La obra, “viene a paliar la necesidad de conocer”. A través de la fotografía y la narrativa, Carmona recupera “una correa de transmisión intergeneracional”, para el conocimiento de las historias de nuestras mayores. El objetivo no es otro que, conseguir que, “los relatos que nosotros construimos se fundamenten en lo suyos”. En el caso de las mujeres, incide el autor, “esta cadena de transmisión se rompió a mediados del siglo XX, a causa del éxodo masivo a las ciudades”. “Nos arrancaron de nuestras raíces y con ello, de la cercanía de nuestros mayores”. La exposición refleja, a través de las semblanzas de sus protagonistas, “la vida que vivieron las mujeres que nos precedieron”.

El proceso creativo, señala Miguel Ángel, fue “apasionante”. La obra, que itinerará por los pueblos de la provincia de Badajoz, se aborda desde una perspectiva muy narrativa. El autor introduce al espectador en el escenario en el que se producen las entrevistas logrando construir un “viaje emocional” basado en las historias vividas.

Patrimonio humano

Loli Vargas, alcaldesa de Monesterio y Lourdes Linares, diputada del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Badajoz, coinciden, en cuanto a la “necesidad” de preservar el patrimonio humano de la provincia de Badajoz. El resultado es “espectacular”, señala la diputada. Gracias a este proyecto, “disponemos de historias de nuestras mayores”. “Mujeres dignas de admirar, que nos servirán de ejemplo”. “Las mujeres no debemos permitir pasar por lo que ellas pasaron”, concluyó.

El acto de presentación contó con la presencia destacada de Presentación González, vecina de Monesterio y una de las protagonistas de este proyecto.

Las imágenes y los textos de ‘Ancestras’ formarán parte, como primera pieza, del Archivo Digital de Ancestras (ADA), que será accesible desde cualquier parte del mundo, para quienes busquen documentarse sobre “la forma de vida, las voces, las costumbres y el mundo emocional” de las protagonistas de estas historias. Las personas interesadas pueden encontrar todos los contenidos de la exposición en la dirección web, https://www.ancestras.es/