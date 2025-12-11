El 'Taxi Luz' de Badajoz movilizará el día 16 a más de 200 mayores en su recorrido navideño

La ciudad de Badajoz vuelve a encender su espíritu solidario con el regreso del Taxi Luz, una propuesta que desde 2018 permite a los mayores disfrutar de un recorrido único por las luces navideñas, regalándoles una tarde llena de emoción, compañía y recuerdos. Este año el programa da un salto importante: se abrirá a todas las residencias, públicas y privadas, para que ningún usuario quede fuera de esta experiencia.

La actividad se celebrará el martes 16 de diciembre, con recogidas a partir de las 18.00 horas y el inicio del recorrido en torno a las 18.30 horas. La idea es que los ancianos puedan estar de vuelta en sus residencias en torno a las 20.00 horas.

La ruta discurrirá por Santa Marina, avenida de Huelva, plaza Minayo, San Atón, Juan Carlos I, calle Prim, entorno de Puerta Palma y los puentes de la Universidad y la Autonomía, con vistas al Puente Viejo iluminado.

El concejal de Transportes, José Luis González, ha explicado que la actividad nació hace ya seis años gracias a Radio Taxi, que comenzó llevando a residentes de dos centros públicos a conocer las luces del centro. “El año pasado hicimos un proyecto piloto con la colaboración de Tubasa y comprobamos el éxito. Este año ampliamos la convocatoria para que todos los mayores, independientemente del tipo de residencia, puedan vivir una jornada distinta, festiva e inclusiva”.

El presidente de Radio Taxi, el gerente de Tubasa y el concejal de Transportes en el ayuntamiento de Badajoz. / Rebeca Porras

Entre las residencias privadas que se incorporan se encuentran Puente Real 2, Puente Real Palacio del Guadiana, DomusVi y Cáser Badajoz. González ha agradecido a sus directores la buena predisposición y el apoyo recibido: “Les ha hecho ilusión sumarse y esperamos que lo disfruten tanto como el resto”. Además, ha destacado que los autobuses de Tubasa cuentan con plazas adaptadas para sillas de ruedas, lo que garantiza que usuarios con movilidad reducida también puedan participar: entre 80 y 90 mayores de centros privados se sumarán a esta edición.

En total, el año pasado participaron alrededor de 150 ancianos y este año la cifra batirá record con más de 200 personas entre usuarios y acompañantes.

Tubasa aporta dos autobuses

El gerente de Tubasa, Javier Mangas, ha indicado el orgullo que supone para la empresa participar de nuevo en esta iniciativa: “Es una acción bonita que hace sentirse orgulloso al ciudadano pacense”. La compañía aportará dos vehículos que recogerán a residentes de cuatro centros privados antes de iniciar un recorrido adaptado por la ciudad. “Podemos montar sillas de ruedas, lo que completa un servicio accesible. Va a salir tan bien o mejor que el año pasado”, ha asegurado Mangas.

Radio Taxi movilizará 25 vehículos

Por su parte, el presidente de Radio Taxi, Alberto Ferreira, ha recordado que esta experiencia comenzó de la mano de unos compañeros que quisieron ofrecer un paseo navideño a los ancianos de la residencia de la Soledad. Desde entonces la participación ha ido creciendo: hasta 25 taxis se activarán este año.

Mayores de Badajoz visitan la plaza de España con el 'Taxi Lux'. / Santi García

Los taxistas entregarán a los mayores un pequeño detalle “como un caramelito sin azúcar” y, a diferencia de los autobuses, harán una parada en plaza de España para que quienes puedan bajarse se hagan una foto de recuerdo.