Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alto de Fuente FríaCruz de los CaídosSubida salarialElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Buscan a un hombre de 77 años desaparecido en Conquista del Guadiana

El varón fue visto por última vez la tarde del miércoles

VIDEO | Buscan en Conquista del Guadiana a un hombre desaparecido

VIDEO | Buscan en Conquista del Guadiana a un hombre desaparecido

G. C.

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda de una persona desaparecida en la tarde del miércoles en la zona de Conquista del Guadiana, pedanía del municipio pacense de Don Benito (Badajoz), donde fue visto por última vez.

Se trata de un varón de unos 77 años, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

En el dispositivo participan agentes de seguridad ciudadana de patrullas territoriales de la compañía de Villanueva de la Serena, equipos cinológicos, Pegaso, Seprona y Geas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents