Buscan a un hombre de 77 años desaparecido en Conquista del Guadiana

La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda de una persona desaparecida en la tarde del miércoles en la zona de Conquista del Guadiana, pedanía del municipio pacense de Don Benito (Badajoz), donde fue visto por última vez.

Se trata de un varón de unos 77 años, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

En el dispositivo participan agentes de seguridad ciudadana de patrullas territoriales de la compañía de Villanueva de la Serena, equipos cinológicos, Pegaso, Seprona y Geas.