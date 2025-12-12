La explosión de un artefacto desconocido desconcierta a los vecinos de la Barriada de Llera (Badajoz)

Pasadas las 00.15 de la madrugada de este 12 de diciembre los de la calle Margarita Xirgu de la Barriada de Llera de Badajoz y adyacentes se vieron sorprendidos por un gran estruendo. "Las tapas de los tambores de las persianas reventaron por la onda expansiva", asegura Antonio Ramos, vecino de la zona y afectado por dicha detonación.

La explosión en la acera de la mencionada calle ha afectado a cuatro vehículos que se encontraban aparcados allí, ha fracturado varios escaparates y la ventana de uno de los pisos más cercanos.

Gran despliegue policial

Varias dotaciones de Policía Nacional acudieron de inmediato ante la alerta de los residentes en este barrio. "Había, al menos, cinco patrullas. Todos los policías de Badajoz estaban anoche aquí", señala Ramos. Él ha sido el vecino más afectado, su coche estaba estacionado en frente del lugar en el que se produjo la explosión. "Estaba echado en la cama, mis hijos estaban viendo la tele en el salón cuando ocurrió", inicia su relato. Se levantó pensando que había caído algo y su mujer le confirmó la noticia: "Me dijo: ha explotado algo".

Cuando se asomaron a la ventana apreciaron que el coche estaba muy afectado por el suceso: "Me asomé a la ventana, vi la Policía, muchos vecinos y fue cuando vi mi coche destrozado". En concreto, el vehículo presenta daños cuantiosos: "Los cristales rotos, impactos como de ‘balas’ en la carrocería y dos neumáticos reventados".

Daños registrados en el vehículo de Antonio Ramos afectado por la explosión de un artefacto en la calle Margarita Xirgu de Badajoz. / Santi García

La Policía Nacional desplegó a varias radiopatrullas que establecieron un perímetro de seguridad. También acudieron efectivos de los TEDAX y de la Policía Científica. Estos últimos han desarrollado sus labores en dos tiempos. Los primeros llegaron minutos después de ocurrir el suceso y las labores de investigación se retomaron a primera hora de la mañana, con las primeras luces del día.

Estado en el que ha quedado el bordillo del acerado donde ha explotado el artefacto en la calle Margarita Xirgu de la Barriada de Llera (Badajoz). / Santi García

Según indican desde este cuerpo, sus pesquisas van encaminadas a intentar desentrañar todos los aspectos que envuelven este llamativo suceso e identificar el tipo de artefacto explosivo que ha provocado el incidente. Aunque indican que es pronto para poder informar sobre todo lo ocurrido.

Trabajos durante parte de la mañana

Los trabajos de la Criminalística se han extendido hasta las 10.30 de la mañana de este viernes cuando los agentes han levantado el cordón policial dispuesto para garantizar la investigación. En este tiempo, los agentes han tomado fotografías, muestras y medido el lugar en el que explotó el artefacto desconocido. Asimismo, se han afanado en estudiar los agujeros provocados en la carrocería del vehículo de Antonio Ramos para tratar de ver si quizás se habría podido utilizar metralla en el artilugio incendiado para aumentar el daño.

Antonio Ramos, afectado por la explosión de un artefacto en la calle Margarita Xirgu de Badajoz. / Santi García

Otro de los afectados es Pablo Preciado. Se enteró porque recibió una llamada de la Policía Nacional indicándole que "el coche estaba implicado en una pequeña explosión". Desde ese momento no ha podido mover el vehículo hasta que interviniera la Científica. Cuando lo ha observado ha comprobado que no tenía ningún daño visible. Él no escuchó nada en la madrugada, quien sí lo hizo fue otro vecino de una de las calles cercanas.

"Escuché un estruendo, pero pensé que era un vehículo de FCC que recoge enseres porque lo vi pasar, luego me enteré de lo que había pasado", dice. Le sorprende que esto haya podido ocurrir en un barrio que "es muy tranquilo y en el que nunca pasa nada".

Las causas

Por el momento, se desconoce cuál es el origen de lo ocurrido, tampoco se sabe qué tipo de dispositivo ha explotado. Pese al suceso, Antonio Ramos bromea sobre el hecho: "Es muy raro, pero no creo que se les haya escapado un drone a los de Hamas".

Según indican desde la Policía Nacional, es pronto para aportar más detalles sobre lo ocurrido, ya que están en pleno trabajo de investigación y todas las líneas de investigación están abiertas en estos momentos.

Tras esto, los agentes de la Policía indicaron a los afectados cómo proceder, a los que no tenían daños les autorizaron a retirar los vehículos, mientras que a Antonio Ramos le informaron de los pasos a seguir, el primero de ellos poner la denuncia en sede policial.