Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alto de Fuente FríaCruz de los CaídosSubida salarialElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Navidad

Un proyecto del OAR de Diputación de Badajoz lleva a los Reyes Magos a una residencia en Barcarrota

Los trabajadores del organismo han preparado regalos personalizados para los mayores del centro

Los Reyes Magos junto a trabajadores, en Barcarrota.

Los Reyes Magos junto a trabajadores, en Barcarrota. / CEDIDA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La magia de la Navidad ha llegado este jueves a la Residencia de Mayores de Barcarrota de la mano del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz, que ha celebrado allí la sexta edición de su proyecto 'Navidad Solidaria', una iniciativa incluida en el Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa del organismo.

Esta acción tiene como objetivo ofrecer compañía, cercanía y afecto a colectivos que merecen una atención "especial", como las personas mayores que residen en centros asistenciales de la provincia.

En esta ocasión, 73 trabajadores del OAR y de la Diputación de Badajoz han actuado como padrinos y madrinas de los 73 residentes, preparando regalos personalizados para cada uno de ellos.

Pero el momento más esperado ha llegado con la visita sorpresa de los Reyes Magos y sus pajes, encarnados por seis compañeros del OAR caracterizados, y que han llenado de emoción y sonrisas el salón de actos, informa en nota de prensa la diputación pacense.

El evento ha contado con la presencia institucional de la vicepresidenta del OAR de Badajoz, María Concepción López; la concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Barcarrota, María del Rosario Blanco; y la gerente del OAR, Ana María Frade.

La celebración se ha completado con la actuación musical de Naiala Narciso, que ha amenizado la mañana con villancicos y canciones populares que han hecho cantar y emocionarse a los asistentes.

Desde la dirección de la residencia se ha agradecido especialmente la colaboración del OAR y el cariño con el que se ha organizado la jornada, subrayando la importancia de este tipo de iniciativas para mejorar el bienestar emocional de las personas mayores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Un proyecto del OAR de Diputación de Badajoz lleva a los Reyes Magos a una residencia en Barcarrota

Un proyecto del OAR de Diputación de Badajoz lleva a los Reyes Magos a una residencia en Barcarrota

Las defensas de dos de los menores condenados por el crimen de la educadora de Badajoz recurrirán la sentencia

Las defensas de dos de los menores condenados por el crimen de la educadora de Badajoz recurrirán la sentencia

La Falcap propone dividir el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz debido a la masiva participación

La Falcap propone dividir el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz debido a la masiva participación

Detenido un 'timador de los pisos de alquiler' de Badajoz

Detenido un 'timador de los pisos de alquiler' de Badajoz

Monesterio acoge la presentación de ‘Ancestras’, obra fotográfica y narrativa de M. Ángel Carmona

Monesterio acoge la presentación de ‘Ancestras’, obra fotográfica y narrativa de M. Ángel Carmona

El 'Taxi Luz' movilizará el día 16 a más de 200 mayores en su recorrido navideño

Las Dominguín en Extremadura: "El libro es un recetario familiar inspirado en la historia de nuestra casa"

Las Dominguín en Extremadura: "El libro es un recetario familiar inspirado en la historia de nuestra casa"

Extremadura escucha el testimonio de Khadija Amin: "En Afganistán ser mujer se ha convertido en un crimen"

Extremadura escucha el testimonio de Khadija Amin: "En Afganistán ser mujer se ha convertido en un crimen"
Tracking Pixel Contents