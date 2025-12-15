Comercio local
Adiós a la M de Menacho: ¿Por qué desaparece y que habrá en su lugar?
Varios operarios han estado trabajando esta mañana en su retirada
El centro comercial abierto de Menacho se queda sin su tótem de bienvenida. Esta mañana, varios operarios han procedido al desmontaje de la estructura con forma de M situada frente al Museo del Carnaval en la calle Bartolomé Gallardo. Esta pieza será sustituida en los próximos días por una nueva estructura con la imagen de 'Badajoz, Ciudad de Compras'.
El motivo de este cambio se debe a una petición de la asociación de comerciantes del centro comercial abierto Menacho al Ayuntamiento de Badajoz. Su presidente, Félix Retamar, explica las razones: "Queremos fortalecer la identidad del Casco Antiguo como un núcleo comercial, facilitando su reconocimiento y atracción de público, y además, darle un nuevo toque a la imagen corporativa del comercio de Badajoz".
No será el único cambio
La retirada de este tótem no será la única. Los dos tótems restantes con el símbolo de la M, situados en la entrada al parking y en la avenida de Colón, también serán retirados y sustituidos.
"Se trata de un cambio necesario. Con este nuevo tótem, tal y como hemos podido comprobar con el ya existente en la falda del parking, daremos un salto de calidad. Todo el que viene de fuera se para a hacerse una fotografía y moverla por redes sociales. Nos dará esa difusión necesaria", subraya el presidente Félix Retamar.
