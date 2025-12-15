Un rayo obliga a cancelar los vuelos entre Barcelona y Badajoz

El vuelo que tenía que llegar a Badajoz procedente de Barcelona hoy, 15 de diciembre, ha sido cancelado debido a motivos técnicos.

El motivo concreto ha sido un rayo, que ha alcanzado el avión que tenía que cubrir esta línea, lo que ha dejado inoperativos algunos sensores, según ha confirmado este diario con Air Nostrum.

Según han confirmado fuentes aeroportuarias a este diario, así como algunos pasajeros del vuelo, la nave no ha llegado a despegar hacia su destino, dejando en tierra a numerosos pasajeros y alterando los planes de viaje previstos para la jornada de hoy.

Esto afecta también a al vuelo Barcelona-Badajoz, que se ha visto igualmente cancelado. En este momento no hay prevista ninguna salida hacia la Ciudad Condal desde Badajoz, según se puede ver en la web de Aena.

Los pasajeros, a Sevilla

Ante la situación, varios de los viajeros han optado por tomar vuelos con el aeropuerto de Sevilla como destino, desde donde continuarán su desplazamiento hasta Badajoz por vía terrestre.

Por el momento, no han trascendido detalles técnicos concretos sobre el origen de la cancelación ni sobre el tiempo estimado para la normalización de la conexión aérea.

Este nuevo inconveniente en la línea aérea que une Barcelona con Extremadura evidencia una vez más los problemas de comunicaciones que sufre la comunicad extremeña, justo cuando se celebra en Badajoz (mañana, 16 de diciembre), el Foro Impulsa del Suroeste Ibérico, que organiza Prensa Ibérica. donde se analizarán los potenciales de este territorio, mermados por problemas como la ausencia de conexiones aéreas y ferroviarias dignas. Precisamente en este vuelo directo desade Barcelona a Badajoz que ha sido suspendido tenían previsto viajar algunos de los asistentes de este foro, que se han visto obligados a buscar rutas alternativas.