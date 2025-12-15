El dueño de La Santa (Badajoz) niega que hubiese un desalojo en su local de copas

Fuentes del ayuntamiento de Badajoz han confirmado a este diario que este sábado se ha producido un desalojo en un local de copas del centro de la ciudad, concretamente en el bar La Santa (en la calle Zurbarán) al superar el límite máximo de ocupación permitido. Según la versión policial, la intervención se habría llevado a cabo para garantizar la seguridad de los asistentes.

Sin embargo, el propietario del establecimiento, Carlos Alberto Márquez, niega rotundamente esta versión y asegura que la información es falsa. “En ningún momento hubo un desalojo ni se superó la capacidad máxima del local”, afirma. Según explica, el incidente se produjo cuando un cliente intentó salir a la calle con una copa en la mano, algo que no está permitido. “El portero le indicó que no podía salir con la bebida, el cliente se enfadó y decidió llamar a la policía”, relata.

La actividad en el local "no se detuvo"

Carlos matiza que los agentes se personaron en el exterior del local, pero no llegaron a entrar. “Únicamente me pidieron la documentación y, tras revisarla, se marcharon. Eran aproximadamente las 19.45 horas”, señala. El responsable del bar insiste en que la actividad continuó con normalidad durante toda la noche. “Estuvimos abiertos hasta las cuatro de la madrugada y el concierto programado se desarrolló hasta el final”, añade.

El propietario subraya que existen testigos de lo ocurrido y que así lo han reflejado también en redes sociales. “No hubo ningún desalojo ni interrupción del evento”, concluye, defendiendo la correcta actuación del personal y el cumplimiento de la normativa vigente.

Mientras, fuentes municipales, señalan que se habían vendido un número de entradas muy superior al aforo legal del local y, ante esta situación, los agentes procedieron al desalojo del bar, además de informar a las personas que se encontraban esperando en la calle de que no se permitiría la entrada de más público. Añaden que como consecuencia de los hechos, "la Policía Local levantó acta de denuncia contra el establecimiento por incumplir la normativa de aforo".