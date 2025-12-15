La falta de un autobús nocturno "eficiente" en Badajoz genera malestar entre los jóvenes: "La app se bloquea y te deja tirado"

Para muchos jóvenes, volver a casa de madrugada es una odisea. Vecinos de Badajoz critican las dificultades que enfrentan para moverse durante los fines de semana debido a la “ausencia” de un servicio de autobús nocturno funcional.

Actualmente, la ciudad solo cuenta con un único bus nocturno a partir de las 23.00 horas que opera bajo demanda a través de la aplicación ‘Buskme’, pero este servicio solo funciona los sábados y vísperas de festivos. Los viernes y los domingos nunca ha estado disponible, dejando a numerosos vecinos sin opción de transporte público durante la noche.

Esta situación se arrastra desde hace aproximadamente tres años, cuando el Ayuntamiento de Badajoz decidió suprimir el servicio nocturno fijo, argumentando su déficit económico. En su lugar se implementó la aplicación ‘Buskme’, que permite solicitar el autobús a través de teléfonos móviles para ser recogido en una de las paradas estipuladas, siempre que haya plazas disponibles.

Para muchos usuarios, sin embargo, la aplicación resulta “poco funcional”. Cristina González, joven de 26 años residente en el barrio de Cerro Gordo, asegura que ha tenido múltiples problemas con la plataforma: “Pienso que el servicio es muy limitado y poco funcional”, afirma. Cristina relata que ha intentado realizar solicitudes con días e incluso semanas de antelación, pero siempre le indica que no hay disponibilidad. “Les he enviado correos y la respuesta siempre ha sido que las plazas ya están ocupadas, recomendándome que solicite con 48 o 72 horas de antelación, lo cual he hecho incluso con más tiempo, y nunca obtuve respuesta”, explica a este diario.

“La app indica que hay 57 plazas en el autobús; me parece insuficiente” Cristina González — Usuaria del autobús nocturno

Además, Cristina intentó comunicarse vía telefónica y personalmente con los conductores del servicio diurno para recabar información, pero encontró poca orientación. “La app indica que hay 57 plazas por autobús para toda una ciudad como Badajoz, con más de 150.000 habitantes, algo que me parece insuficiente”, subraya. Para ella, sería útil que la aplicación mostrara trayectos ya solicitados compatibles con el destino que desea, permitiendo reservar una plaza dentro de esos desplazamientos, o que se recuperara el servicio nocturno fijo que existía anteriormente. “Depender siempre del taxi no debería ser la única solución; es un problema para muchos jóvenes que viven a las afueras, como es mi caso”, señala.

Juan González, padre de Cristina, coincide con la preocupación de su hija. “Vivo en Cerro Gordo, a varios kilómetros del centro de la ciudad, con muchos adolescentes y jóvenes. Este servicio se vuelve indispensable, sobre todo porque no todos pueden pagarse un taxi”, explica. Además, se cuestiona cómo es posible que para toda una ciudad de más de 150.000 habitantes solo haya un autobús nocturno y con plazas limitadas. “¿No sería posible disponer de un servicio urbano de autobús nocturno más fácil de utilizar?”, se pregunta.

"La appse bloquea"

Alba Yañez, otra vecina, asegura que en alguna ocasión ha intentado coger el autobús, pero la aplicación le indicaba errores o que no había plazas disponibles a las horas que necesitaba. “La app de Tubasa funciona bien, solo la parte del ‘Buskme’ da problemas”, comenta, mientras que Alejandro Espejo, de 20 años, añade que el trayecto que suele hacer entre San Fernando y Cerro Gordo también se ve limitado por fallos en la aplicación, que en ocasiones “se queda bloqueada y te deja tirado”.

En el barrio de Las Vaguadas, Daniel, un joven de 19 años, asegura que ha optado por buscar alternativas al autobús nocturno, como tomar un taxi o depender de sus padres los sábados por la noche. Explica que ha intentado varias veces utilizar la aplicación, pero esta le ha dado errores de manera constante. “Hace años utilizaba el autobús nocturno fijo y funcionaba mucho mejor; sabías a qué hora iba a pasar y eso ayudaba”, recuerda.

Para estos usuarios, la actual solución basada en la aplicación “da cierta intranquilidad” y no satisface la demanda ni garantiza la movilidad, especialmente en barrios periféricos. La combinación de limitaciones de la app, falta de plazas y ausencia del servicio en ciertos días crea una situación de dependencia del taxi, con los costes que ello implica.

Respuesta del ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Badajoz, la versión oficial es que la aplicación funciona correctamente y que no se pondrá en marcha un servicio de autobús nocturno fijo porque “no es rentable”. Esta decisión, sin embargo, genera malestar entre los jóvenes que consideran el transporte público nocturno una necesidad para moverse de manera segura por la ciudad durante los fines de semana.

Respecto a la falta de plazas disponibles que denuncian los usuarios, el concejal de Transportes, José Luis González asegura que, a priori, “no debería existir ese problema”. Explica que hay cuatro autobuses operando por la noche y reconoce que la disponibilidad depende de la ubicación y el momento de la solicitud: “Si pides un autobús en un punto y hay otro vehículo en otro lugar de la ciudad, puede que para dentro de tres minutos no te aparezca disponible. He sido usuario del servicio y a veces hay que jugar con la hora de pedirlo”, admite.

Según ha aclarado, el sistema calcula la disponibilidad en función de la distancia: “si estás demasiado lejos del autobús en ese momento, aparecerá como no disponible. Esto no significa que las plazas estén llenas, sino que el vehículo no puede llegar a tiempo”, expone.

González recomienda a los usuarios solicitar el servicio con suficiente antelación, ya que intentar hacerlo de manera inmediata puede dar error si otros usuarios han solicitado trayectos en distintas partes de la ciudad. “Siempre aconsejo hacer la solicitud con bastante tiempo. No es que los 57 asientos estén ocupados; simplemente el autobús puede estar demasiado lejos para llegar al punto de recogida en el tiempo solicitado”, reitera.

El servicio está cubierto

Desde Tubasa, el gerente Javier Mangas matiza que se ha ajustado el número de vehículos en función de la demanda existente. “Hoy por hoy estamos cubriendo el servicio, y si existiera una demanda mayor, evidentemente valoraríamos ampliar la oferta”.

Desde el consistorios insisten en que el antiguo servicio nocturno con líneas fijas no era deficitario en términos económicos, sino “inviable operativamente”: “Había cuatro autobuses recorriendo la ciudad prácticamente vacíos. Ahora, al funcionar bajo demanda, se acota a quienes realmente lo necesitan”.

El concejal responsable reconoce que el sistema no está pensado para grandes concentraciones de personas, pero destaca que los datos mensuales muestran un crecimiento del servicio y un número de incidencias reducido. “Han llegado algunas incidencias, como solicitudes anuladas o autobuses que no llegaron, pero han sido mínimas”, concluye.

Mientras tanto, jóvenes de Badajoz continúan reclamando un servicio nocturno de transporte público que funcione de manera regular y confiable, para garantizar la seguridad y la movilidad de quienes –especialmente- viven alejados del centro de la ciudad.