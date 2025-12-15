El IES Juan Calero de Monesterio prepara su San Silvestre reconvertida en festival solidario

Mejorar el bienestar y la salud mental del alumnado que pueda necesitarlo de manera urgente. Este es el objetivo que, por segundo año consecutivo, persigue el departamento de Educación Física del IES Maestro Juan Calero de Monesterio, a través de los fondos que se recauden con su tradicional, San Silvestre, convertida en un festival solidario que se celebrará el próximo día 19 de diciembre.

Cada año, la recaudación se ha destinado a programas de cooperación, asociaciones humanitarias y a otros colectivos que trabajan con fines benéficos. El curso pasado, explica Elena Caro, profesora de Educación Física y coordinadora de la actividad explica que, el centro decidió destinar los fondos del festival a sufragar sesiones de apoyo psicológico para el alumnado. Se financiaron 10 sesiones destinadas a alumnos que, “por circunstancias necesitaban terapia inmediata”. El resultado no ha podido ser más revelador. La valoración realizada desde el departamento de orientación, en cooperación con los tutores, refleja que, estas terapias incluso han “repercutido muy positivamente en las calificaciones finales” del alumnado.

Recaudación de fondos

El resultado del proyecto ha provocado que, este curso, los beneficios económicos del festival solidario tengan el mismo fin. Con este propósito, durante los días previos a la celebración de la San Silvestre, el alumnado recorre los comercios, empresas y establecimientos públicos de Monesterio y de las localidades adscritas al Juan Calero, con el objetivo de presentar el proyecto y recaudar colaboración, en forma de “regalos”, que, el día del festival se sortearán entre todos los asistentes.

Del mismo modo, cada asistente abonará una entrada solidaria, al precio de 2 €, que, se sumará a los donativos recibidos por parte de la comunidad educativa a través de la fila cero que, también se pone a la venta a través de la colaboración del alumnado del Instituto.

El festival solidario, con el que se cerrará trimestre, reunirá a centenares de asistentes, para disfrutar de una jornada en la que el protagonismo correrá por parte del propio alumnado del centro. Se realizarán exhibiciones de educación física, como acrosport o aerobic; monólogos, teatrillos e incluso, actuaciones musicales a cargo de aquellos alumnos matriculados en la escuela de música o en el conservatorio y todas aquellas otras actividades que el alumnado quiera compartir con su comunidad.

Una jornada divertida, de convivencia y solidaridad, en la que la educación en valores, la empatía y el trabajo en equipo, volverán a protagonizar acciones que, en este caso, beneficiarán al propio alumnado del centro, recaudando fondos que ayuden a mejorar la salud mental de quienes puedan necesitarlo.