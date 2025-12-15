Monesterio se une al reto del reciclaje de vidrio en Extremadura

Con el objetivo de incrementar aún más el grado de concienciación, entre la ciudadanía de Monesterio, sobre la importancia del reciclaje, Ecovidrio, en colaboración con la dirección general de Sostenibilidad de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura y el ayuntamiento, ha desarrollado la campaña ‘Pequeños gestos, grandes cambios’.

La campaña, que se ha desarrollado durante dos días, a través de una carpa informativa y con visitas al colegio de Infantil y Primaria El Llano, pretende hacer llegar a la ciudadanía el objetivo de “seguir aumentando la tasa de reciclaje”, a través de “pequeños gestos que generan grandes cambios”. Acciones con las que se busca demostrar que reciclar vidrio no requiere de grandes esfuerzos, pero, sí tiene un gran impacto en el cuidado del medio ambiente.

Sorprendidas

Con el objetivo de resolver dudas, aprender más y sumarse al reto de reciclar mejor, un equipo de educadoras ambientales, ofrecieron charlas al alumnado del centro educativo para motivar sobre esta sencilla acción y la importancia de estos pequeños hábitos en beneficio del planeta.

Las educadoras quedaron “sorprendidas” por el grado de información que tienen los niños y niñas de Monesterio. Las campañas que se han venido desarrollando en la localidad, “antes y durante” la puesta en marcha del servicio de recogida de basura, puerta a puerta, “han calado” en los más pequeños, aseguran.

Además, con el objetivo de llegar a toda la ciudadanía, se instalaron carpas informativas donde se realizaron pequeñas encuestas para participar en diferentes sorteos, con regalos como, bolsas reciclables o los ‘mini iglús’ oficiales de Ecovidrio, para reciclar en casa.

Paralelamente, según explicó el coordinador de Ecovidrio para Extremadura, Juan José Zabaleta, la entidad ha propuesto a la ciudadanía un nuevo reto, que tendrá una duración de 3 meses, con la intención de conocer “qué municipio extremeño es el que más vidrio recicla”.

Cabe recordar que, la localidad de Monesterio se encuentra entre los municipios del país que más vidrio recicla. Según los datos facilitados por Ecovidrio, el municipio, que actualmente cuenta con 38 contenedores verdes, el año pasado logró la cifra récord de 113.830 kilos de vidrio reciclado. Esta cantidad supone, multiplicar por cuatro, los kilos de vidrio que la ciudadanía de Monesterio reciclaba hace 10 años.

Como dato más relevante a la hora de constatar el grado de implicación de los y las monesterienses en esta materia, desde la entidad señalan que, a nivel regional, se reciclan 9 kilos de vidrio por habitante y año. En España, el porcentaje es de 19 kilos, por habitante y año. En Monesterio la cifra alcanza los 27 kilos.