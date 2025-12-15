Sorteos
El Sueldazo Fin de Semana de la ONCE deja un premio de 240.000 euros en Villagonzalo
El ganador obtendrá 24.000 euros el primer año, más 2.000 euros al mes durante 9 años
El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha dejado un premio de 240.000 euros en Villagonzalo (Badajoz) en el sorteo celebrado el pasado sábado, 13 de diciembre, día de Santa Lucía (patrona de la ONCE), en el que además se ha celebrado el 87º aniversario de la entidad.
Jonatan Lozada Paredes, vendedor de la ONCE desde 2024, ha sido quien ha llevado la suerte al municipio de Villagonzalo con la venta del cupón del número 60492, serie 002, en el sorteo del sábado 13 de diciembre.
Dicho número ha sido premiado con 24.000 euros el primer año, más 2.000 euros al mes durante 9 años, lo que hace un total de 240.000 euros, informa en nota de prensa ONCE.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús