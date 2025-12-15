Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Foro SuroesteEncuesta electoralAdiós a Robe IniestaElecciones 21D
El Sueldazo Fin de Semana de la ONCE deja un premio de 240.000 euros en Villagonzalo

El ganador obtendrá 24.000 euros el primer año, más 2.000 euros al mes durante 9 años

Jonathan Lozada, el vendedor de la ONCE que ha entregado el premio.

Jonathan Lozada, el vendedor de la ONCE que ha entregado el premio.

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Badajoz

El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha dejado un premio de 240.000 euros en Villagonzalo (Badajoz) en el sorteo celebrado el pasado sábado, 13 de diciembre, día de Santa Lucía (patrona de la ONCE), en el que además se ha celebrado el 87º aniversario de la entidad.

Jonatan Lozada Paredes, vendedor de la ONCE desde 2024, ha sido quien ha llevado la suerte al municipio de Villagonzalo con la venta del cupón del número 60492, serie 002, en el sorteo del sábado 13 de diciembre.

Dicho número ha sido premiado con 24.000 euros el primer año, más 2.000 euros al mes durante 9 años, lo que hace un total de 240.000 euros, informa en nota de prensa ONCE.

