Detenido por traficar con droga en Puebla de Alcocer (Badajoz)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre vecino de la localidad madrileña de Fuelabrada, como presunto autor de un delito contra la salud pública por traficar con droga.

La actuación tuvo lugar la madrugada del pasado viernes, dentro de los dispositivos de servicio establecidos para prevenir acciones delictivasen el término municipal pacense de Puebla de Alcocer, cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Cabeza del Buey interceptaron un vehículo por una de las calles de la localidad.

En la identificación del mismo, apreciaron un fuerte olor en su interior, a la vez que pudieron detectar cierto nerviosismo en el comportamiento de su conductor.

Ante la sospecha de que pudiera transportar oculta algún tipo de sustancia estupefaciente, los agentes procedieron a la inspección de las pertenencias que llevaba consigo. Durante el registro, localizaron entre los asientos delanteros del vehículo un envoltorio que contenía una sustancia de color marrón, que tras su comprobación resultó ser hachís, con un peso de 48 gramos.

De la droga intervenida se podrían obtener en el mercado ilícito unas 190 dosis.

Con las pruebas incriminatorias, el fuenlabreño fue detenido y trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil.

Tras la correspondiente instrucción de diligencias como presunto autor de un delito contra la salud pública, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en el Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque.