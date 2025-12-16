En el Día Contra la Soledad No Deseada Cruz Roja Monesterio anima a “estar pendientes de los que tenemos cerca”

Cada 16 de diciembre se conmemora el Día Internacional Contra la Soledad No Deseada. La efeméride está dedicada a concienciar sobre un problema creciente, a través de iniciativas que promuevan soluciones para mitigar los efectos de este tipo de soledad.

La desconexión social y la falta de relaciones provoca, “entre personas de cualquier edad”, experiencias dolorosas que “llegan a afectar a la salud” de quienes la padecen. La Asamblea Comarcal de Cruz Roja Tentudía-Campiña Sur, viene trabajando desde hace algunos años en prevenir y evitar este tipo de soledad. Bajo el denominativo, ‘Enrédate’, la institución propone una serie de alternativas a los mayores de este territorio, con las que reducir este sentimiento de soledad y aislamiento “involuntario”, a través de la creación de una “red social”, que fomente la participación y el protagonismo de las personas mayores.

La soledad no deseada es “una pandemia muy silenciada”. Manuel Parra, responsable del programa de mayores de la Cruz Roja Comarcal, destaca que, este tipo de soledad, “no solo afecta a los mayores”. Otros colectivos, como “el sin hogar”, o aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, también forman parte de quienes pueden padecer los efectos de una problemática que puede causar graves consecuencias para la salud mental y física.

En el caso concreto de este territorio, Cruz Roja, trabaja directamente con el colectivo de mayores. Dadas sus características, (dependencia, deterioro cognitivo o discapacidades), y la necesidad de “cuidados específicos”, la institución desarrolla un programa específico con el paliar este sentimiento doloroso.

Detección

Las claves para identificar la soledad no deseada se basan en “diferentes marcadores” con los que detectar “síntomas depresivos, aislamiento social o menor interacción con su entorno más cercano”, que, el en caso de núcleos rurales, puede “agravarse” debido a la pérdida de nexos familiares, por estudios o trabajo, así como un “menor acceso a recursos”.

A través del proyecto, Red Social Para Personas Mayores, (Enrédate), Cruz Roja intenta paliar esta soledad mediante actividades lúdicas y de ocio: talleres de costura y manualidades, paseos acompañados, salidas culturales… La intención, explica Parra es, fomentar que, además de la relación con su círculo más cercano, las personas mayores dispongan de acciones que potencien correspondencia “con sus propios iguales o con otras personas con las que habitualmente no tenían relación”.

El programa está resultando muy exitoso. “Los participantes nos reportan mucha satisfacción”. El grado de bienestar de quienes están integrados en el programa, deja entrever que el proyecto está resultando “muy eficaz”, afirma Manuel Parra.

En el Día Mundial Contra la Soledad No Deseada, se nos invita a participar de pequeños gestos con los que evitar que las personas se sientan solas. “Un simple saludo al vecino que nos encontramos por la calle”, puede cambiar la percepción de soledad para quien la padece. Simplemente, “en nuestro día a día, tenemos que estar un poco más pendientes de aquellos a los que tenemos cerca”, concluye.