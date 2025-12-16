Llerena se incorpora a la red de juderías de España

La localidad pacense de Llerena formará parte de la Red de juderías de España como miembro de pleno derecho a partir del 1 de enero de 2026, un reconocimiento pone en valor el importante legado judío de la ciudad y refuerza su proyección como destino turístico cultural vinculado a la historia sefardí.

La adhesión de Llerena ha sido aprobada el pasado 12 de diciembre durante la 68ª Asamblea General de la Red de Juderías de España, en la que las veintiuna ciudades miembro dieron luz verde a la incorporación de seis nuevos municipios.

La presencia judía en Llerena se remonta a su conquista en 1243 y posterior repoblación, en la que participaron astures, leoneses, cántabros, vascos y una destacada comunidad judía.

A finales del siglo XV, la judería llerenense alcanzó un notable desarrollo, integrándose plenamente en la vida económica y urbana de la ciudad.

Uno de los episodios más significativos de esta etapa tuvo lugar en 1479, cuando el rabino llerenense Rabí Meir logró que los Reyes Católicos eliminasen la prohibición que impedía a los judíos celebrar ferias y mercados en el Reino de Castilla.

Esta decisión contribuyó de manera decisiva a la mejora de la actividad económica local y al fortalecimiento del tejido comercial de la ciudad.

En su momento de mayor esplendor, la judería de Llerena llegó a albergar alrededor de 600 familias, asentadas principalmente en los alrededores de la sinagoga y la Fuente Pellejera, configurando un espacio urbano propio que aún hoy forma parte de la memoria histórica del municipio.

Tras el decreto de expulsión de los judíos promulgado en 1492 por los Reyes Católicos, permanecieron en la ciudad 125 familias que pasaron a integrarse como judeoconversas.

Otro hito fundamental en la historia de Llerena fue la creación, en 1485, del Tribunal inquisitorial, cuya jurisdicción abarcó los obispados de Plasencia, Coria, Badajoz y Ciudad Rodrigo, así como los maestrazgos de Santiago y Alcántara y la provincia de León.

Este tribunal estuvo activo hasta su supresión legal en 1820, que sería definitiva en 1834.

Con su incorporación a la Red de Juderías de España, Llerena quiere reafirmar su compromiso con la recuperación, protección y divulgación de este legado histórico, apostando por un modelo de turismo cultural de calidad y la puesta en valor de su rico patrimonio.