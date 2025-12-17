La Diputación de Badajoz rinde homenaje a tres mujeres periodistas "de la tierra"

La Diputación de Badajoz ha celebrado este martes su tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación, un encuentro que este año ha tenido un marcado carácter emotivo con el homenaje a Maite Carrasco, de la Cadena Ser, y Mercedes Arias y Carmen Álvarez, las dos primeras mujeres periodistas que formaron parte del gabinete de prensa de la institución provincial, que se jubilan tras cerca de cuatro décadas de trayectoria profesional.

El acto, celebrado en el Paraninfo de la Diputación, ha estado presidido por la presidenta de la institución, Raquel del Puerto, quien ha compartido por primera vez este encuentro con la prensa en su condición de presidenta y ha querido subrayar su compromiso con la cercanía, la transparencia y el trato directo con los profesionales de la información.

Durante su intervención, Del Puerto agradeció la labor que los profesionales de la información desarrollan a lo largo de todo el año, destacando su papel esencial para la “cohesión social, la difusión de la actividad institucional y el fortalecimiento de la democracia”. Asimismo, ha reafirmado la voluntad de la Diputación de Badajoz de seguir facilitando el trabajo informativo a través del Gabinete de Prensa.

Cuatro décadas de trayectoria profesional

El encuentro ha servido también para destacar la trayectoria de Maite Carrasco, por sus "40 años de trabajo y contribución a la comunicación y el periodismo de la tierra", y de Mercedes Arias y Carmen Álvarez, pioneras del periodismo institucional en la Diputación de Badajoz. Ambas comenzaron su andadura profesional en los primeros años de consolidación de los gabinetes de prensa en las administraciones públicas, vinculadas inicialmente a proyectos como Radio Guadiana y la revista Nuevo Guadiana, compartiendo espacio profesional con algunas de las firmas más relevantes del panorama cultural y periodístico de la provincia.

A lo largo de estos casi 40 años, Mercedes Arias ha desarrollado su labor de forma continuada en el Gabinete de Prensa, mientras que Carmen Álvarez ha pasado por distintos servicios hasta recalar en el área de Turismo, donde ha dejado una profunda huella profesional. La presidenta destacó de ambas su "compromiso, su rigor y su papel como referentes" para generaciones de periodistas que han pasado por la Diputación.

Como reconocimiento a su trayectoria y contribución al mundo de la comunicación, la Diputación les ha hecho entrega a ambas de una Venus de la Elocuencia, una distinción simbólica que pone en valor la palabra como herramienta fundamental del periodismo y del servicio público.

El acto ha concluido con un agradecimiento a todos los profesionales de los medios por su asistencia y con un mensaje de felicitación navideña y de buenos deseos para el próximo año, en un encuentro cuyo objetivo era "reforzar los lazos entre la institución provincial y la prensa".