Reabre la calle Moreno Zancudo de Badajoz: Ya no existe peligro de derrumbe

La calle Zapaterías, Moreno Zancudo, vuelve a estar abierta al paso de los peatones.

El ayuntamiento ha informado hoy de que la vía vuelve a ser transitable. Ayer se balizó la zona y hoy se ha reabierto. Según indican, el propietario del edificio se ha hecho responsable y ha retirado la zona de la fachada afectada por una gran grieta, de la que se desprendían los cascotes.

Ya no hay peligro alguno de derrumbe.

Un edificio vacío

Los cascotes empezaron a caer en la jornada de ayer. Los vecinos de la zona fueron los primeros en percatarse, "acordonando" la zona de manera improvisada con cajas.

Luego fueron las autoridades, Policía Local y Bomberos, los que acudieron al lugar para comprobar que, efectivamente, había peligro de derrumbe. La calle quedó cortada al tráfico peatonal de manera indefinida.

El edificio llevaba años vacío. La celeridad a la hora de actuar de su propietario ha favorecido que la vía haya estado cerrada menos de 24 horas.