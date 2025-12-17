Tamurejo (Badajoz) prepara una nueva edición de su Fiesta de Las Gavillas en Nochebuena

Los vecinos de Tamurejo (Badajoz) preparan una nueva edición de su Fiesta de Las Gavillas, que se celebra en Nochebuena.

Esta festividad, de origen pagano, consiste en una procesión en la que los lugareños participan llevando gavillas y cantando canciones populares.

Las gavillas se elaboran de manera artesanal semanas antes para esta celebración. Para ello se recogen los gamones, que son palos secos de una planta denominada gamonita, que crece en el campo de La Siberia y y es recolectada por las familias durante el verano. Éstas se prenden y se azotan en el suelo durante el recorrido para avivar la llama y después juntarse y formar una gran hoguera.

Se supone que esta procesión tenía como función alumbrar a los pastores en las noches de invierno para que no se perdieran y pudieran volver a sus casas sin ningún problema.

Es una fiesta que se transmite de generación en generación, ya que son los abuelos los que enseñan a los nietos a elaborarlas. Todo el pueblo se reúne en torno a esta hoguera cantando villancicos y canciones populares, mientras algunos jóvenes saltan por encima de las llamas.