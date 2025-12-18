El Ayuntamiento de Badajoz aprueba destinar 11 millones de euros a la construcción de viviendas de protección oficial

El Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en el pleno ordinario del mes de diciembre celebrado en la mañana de este jueves tres operaciones de crédito para construir promociones de viviendas de protección oficial (VPO). En concreto, la cuantía asciende a 11.203.392 euros.

El concejal de Economía, Javier Gijón, ha sido el edil que ha explicado las operaciones financieras que pretenden ejecutar para acometer tres promociones de VPO.

Nuevas VPO en Badajoz

La primera contempla construir 52 viviendas en la calle Eugenio Cortés de Cuartón Cortijo y tiene una inversión de 6.828.971 euros. La segunda será en la calle Irena Sendler, en San Roque, en donde se construirán 30 VPO con una financiación de 3.516.218 euros. Esta actuación se llevará a cabo junto a la promoción que ya ejecuta la Inmuba en calle Hermanos Vidarte. Por último, la tercera promoción se realizará en la calle Marqués de Monsalud, también en el barrio de San Roque. En este caso, serán siete viviendas las que se construirán con un presupuesto de 858.203 euros.

Gijón ha señalado que estos tres proyectos que construirán 89 VPO nuevas en la ciudad se suman a las que ya ejecutan en las ocho de la calle Toledo; a las 34 en Hermanos Vidarte; a las que se sumarán en el primer trimestre del próximo año con la rehabilitación de viviendas y las tres nuevas que se edificarán en la calle San Lorenzo. "Será un total de 16 millones de euros los que invierta este ayuntamiento como apuesta decidida por las VPO", ha dicho el edil popular.

El debate

Por su parte, Marcelo Amarilla, del grupo Vox, ha aseverado que el problema de la vivienda es "uno de los principales" en España y, por ello, ha señalado que "todo lo que se pueda potenciar" será positivo. Así, han votado a favor.

Sandra Caballero, concejala del PSOE, ha seguido los pasos de Amarilla en cuanto al sentido del voto de su grupo porque las viviendas son necesarias, pero sí ha cuestionado la gestión financiera del ayuntamiento. Ha afeado al equipo de gobierno que no cumpla con el PMP (el periodo medio de pago) a proveedores y que esto hace que al solicitar prestamos no puedan tener unas condiciones más beneficiosas en cuanto a los intereses, "hasta 0,25 de interés diferencial".

La socialista ha señalado que en agosto de este año se superaron los límites legales del PMP al alcanzar los 106 días cuando el límite legal está en 30 y ha apuntado que si el motivo de este retraso es la falta de personal han pedido al PP que contraten a más personas.

Javier Gijón ha explicado que el PMP se excedió meses atrás por "una serie de circunstancias", pero ha insistido en que ya se ha solventado. De igual forma, ha indicado que la queja del PSOE ante este punto lo ve como "una cortina para ocultar que el ayuntamiento ha puesto encima de la mesa 16 millones de euros para viviendas VPO".