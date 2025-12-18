Badajoz dejará de aplicar descuentos en el autobús urbano el 1 de enero

Se acerca el final del año y, de nuevo, la incertidumbre para los usuarios de los autobuses urbanos en Badajoz, porque el 1 de enero dejarán de aplicarse los descuentos en vigor desde el 1 de agosto. El primer día del nuevo año las tarifas volverán a su precio normal si el ayuntamiento no decide lo contrario y pone en marcha la maquinaria para afrontar el coste de las bonificaciones. ¿El motivo? «Aún no hay información de prórroga por parte del Gobierno de España». Es la respuesta del gobierno municipal. Se refiere a que las rebajas que se han estado aplicado se sufragan con aportación municipal y también del Ministerio de Transportes, para incentivar el uso del servicio público.

Hasta que termine el mes, los menores de 14 años viajan gratis con el ‘Bono Peque’ y se aplica una rebaja del 50% en todos los bonos. Es así porque el ayuntamiento pacense se acogió a la línea de ayudas del ministerio, que financia íntegramente el servicio para los menores de 14 años (hasta agosto, en Badajoz viajaban gratis los niños hasta 6 años). En cuanto al descuento del 50%, el ministerio aporta el 20% y el ayuntamiento, el 30% restante. Los usuarios del autobús urbano se han beneficiado de este descuento desde el segundo semestre de 2023, gracias a las sucesivas prórrogas de esta ayuda por parte del Gobierno central, de la que Badajoz se quedó fuera en la anterior convocatoria porque empezó a aplicar la rebaja tarde (el 1 de marzo) según argumentó el ministerio. Eso supuso que el servicio dejase de estar bonificado el 1 de julio, aunque los descuentos se recuperaron en agosto.

Más de 250.000 euros

Precisamente, el BOE acaba de publicar el real decreto que regula la subvención directa del Gobierno central a varios ayuntamientos que se quedaron fuera de la convocatoria pública de primeros de año porque aplicaron tarde el descuento, entre ellos el de Badajoz, como una concesión excepcional y directa. En el caso de Badajoz, recibe 257.349 euros, para el periodo desde el 1 de marzo y el 30 de junio, meses en los que los viajes con los bonos costaron la mitad.

Posteriormente, el ayuntamiento se acogió a la nueva convocatoria pública de ayudas, para los descuentos que están actualmente en vigor. Siempre que llega el final del periodo, el gobierno municipal pide al central que las subvenciones se convoquen con más antelación para que los ayuntamientos tengan margen de maniobra, pues su aplicación requiere que se apruebe por el pleno de la corporación municipal. Mucho tendrían que correr el ministerio y el consistorio para que los descuentos puedan aplicarse el 1 de enero.

Otros ayuntamientos se han adelantado y han apostado por mantenerlos asumiendo todo el coste si la subvención no llega. Es el caso de Cáceres, cuyo ayuntamiento ha iniciado el expediente administrativo para garantizar en 2026 los descuentos del 50% en los títulos multiviaje del transporte urbano en autobús, así como la gratuidad de los abonos joven y senior, destinados a menores de 16 años y personas mayores de 65.

El equipo de gobierno de Cáceres adopta esta medida con carácter preventivo para evitar que la bonificación se suspenda a partir del 1 de enero por posibles retrasos en la convocatoria de las ayudas estatales al transporte urbano. En el supuesto de que estas subvenciones no se convoquen, el ayuntamiento cacereño asume el coste íntegro de los descuentos y de la gratuidad de los bonos, para así aportar certidumbre a los usuarios. Por contra, el de Badajoz no ha dado este paso y, si nada lo evita, el 1 de enero los usuarios volverán a abonar las tarifas íntegras.