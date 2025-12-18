Confederación Hidrográfica del Guadiana recomienda reducir un 10% las extracciones de aguas subterráneas en Tierra de Barros

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha recomendado reducir en un 10 por ciento las extracciones de aguas subterráneas destinadas a abastecimiento, usos domésticos, industriales y ganaderos en la comarca de Tierra de Barros, dentro de los regímenes de extracciones aprobados para el año 2026. Esta medida se enmarca en la estrategia del organismo de cuenca para frenar el deterioro de las masas de agua subterránea declaradas en riesgo.

La decisión fue adoptada en la reunión celebrada este martes en Badajoz por la Junta de Gobierno de la CHG, en la que se abordaron, entre otros asuntos, los planes de extracciones de las nueve masas de agua subterránea en riesgo en toda la cuenca del Guadiana. En concreto, se analizaron las correspondientes a Tierra de Barros, Consuegra-Villacañas, Lillo-Quintanar, Mancha Occidental I, Sierra de Altomira, Campo de Calatrava, Mancha Occidental II, Rus-Valdelobos y Campo de Montiel.

Tras estudiar las propuestas elevadas por las distintas juntas de explotación y escuchar las opiniones de los miembros del órgano de gobierno, la CHG aprobó los regímenes de extracciones formulados para 2026. En el caso específico de Tierra de Barros, se mantienen las dotaciones actuales de 1.500 metros cúbicos por hectárea para cultivos leñosos y 3.500 metros cúbicos por hectárea para cultivos herbáceos, al tiempo que se lanza la recomendación de reducir en un 10 % las dotaciones destinadas a otros usos no agrícolas.

La Confederación ha recordado que estas medidas están condicionadas a la evolución de la situación hidrológica. Así, si el indicador del Plan Especial de Sequía reflejara una mejora y se pasara de la actual situación de alerta a prealerta, se levantarían los ajustes propuestos y se aplicarían las dotaciones correspondientes al régimen de extracciones de la campaña de 2019. En ese supuesto, las dotaciones máximas para regadío en Tierra de Barros serían de 2.200 metros cúbicos por hectárea para cultivos herbáceos y 1.500 metros cúbicos por hectárea para cultivos leñosos, siempre que el título habilitante no establezca una cantidad inferior.

La CHG subraya que estas recomendaciones buscan garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos, compatibilizando la actividad agraria con la conservación de los acuíferos. En un contexto de sequía prolongada y presión creciente sobre las aguas subterráneas, el organismo insiste en la necesidad de un uso responsable y eficiente del agua para asegurar su disponibilidad futura y la viabilidad del territorio agrícola de Tierra de Barros.