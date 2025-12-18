El cupón diario de la ONCE reparte 350.000 euros en la provincia de Badajoz

El sorteo del cupón diario de la ONCE de este pasado miércoles, día 17, ha llevado la suerte a la provincia de Badajoz con el reparto de 350.000 euros entre Almendralejo y San Vicente de Alcántara.

En concreto, en Almendralejo, el vendedor Joaquín Gil Álvarez (vendedor de la ONCE desde 2020) ha vendido cinco cupones, premiados con 35.000 euros cada uno.

A su vez, en San Vicente de Alcántara, ha sido Francisco Santano Mauricio (vendedor desde 2016) quien ha llevado la suerte a los vecinos de la localidad con la venta de otros cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno, informa en nota de prensa la ONCE.