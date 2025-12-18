Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultadosBadajozCáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sorteo

El cupón diario de la ONCE reparte 350.000 euros en la provincia de Badajoz

Se han repartido diez cupones premiados en Almendralejo y San Vicente de Alcántara

El vendedor de la ONCE Francisco Santano

El vendedor de la ONCE Francisco Santano / ONCE

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El sorteo del cupón diario de la ONCE de este pasado miércoles, día 17, ha llevado la suerte a la provincia de Badajoz con el reparto de 350.000 euros entre Almendralejo y San Vicente de Alcántara.

En concreto, en Almendralejo, el vendedor Joaquín Gil Álvarez (vendedor de la ONCE desde 2020) ha vendido cinco cupones, premiados con 35.000 euros cada uno.

A su vez, en San Vicente de Alcántara, ha sido Francisco Santano Mauricio (vendedor desde 2016) quien ha llevado la suerte a los vecinos de la localidad con la venta de otros cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno, informa en nota de prensa la ONCE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents