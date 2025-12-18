María Hernández gana el XIII Concurso de Repostería Navideña de Monesterio

La sala de conferencias de la casa de la cultura acogió la celebración del XIII Concurso de Repostería Navideña, organizado por el ayuntamiento de Monesterio, dentro de su programación de Navidad. Concurrieron a concurso 10 postres, elaborados a base de ingredientes propios y típicos de estas fechas. En su modalidad familiar, (con la participación de al menos un niño o niña por familia), el certamen quedó desierto. En categoría, adultos, la ganadora, con un premio en metálico de 200 euros, fue María Hernández Domínguez, de Monesterio, por el postre denominado ‘Tiramisú Navideño’.

El segundo y tercer premio, dotados con 100 € y 50 €, respectivamente, viajaron hasta la localidad de Fuente de Cantos. El postre denominado, ‘Adorno Encantado’, de Eulalia Porras se hizo con la segunda mejor puntuación y ‘Tesoros del Bosque’, de Eulalia Yerga, consiguió el tercer premio.

Los premios fueron entregados por la concejala de cultura, Manola Ferreira, acompañada por las miembros del jurado, este año, integrado por mujeres, en representación de diferentes colectivos locales.

Fachadas y escaparates

El mismo acto sirvió para entregar los premios a los ganadores de los concursos de decoración de fachadas y escaparates que, en su sexta edición recayeron en las siguientes personas: Mejor fachada adornada con elementos navideños, la de Fernanda Pagador Megías. Su premio, 100 €, en metálico. El segundo premio, dotado con 50 €, lo recibió Beatriz Ramos Rodríguez.

En cuanto al concurso de decoración de escaparates, los establecimientos ganadores fueron, Ana Bautista Vargas, (Librería Monesterio), con premio de 250 € y David Bernáldez Redondo, (Fotógrafo), con premio de 150 €.

Merienda con los postres presentados a concurso / Rafa Molina

Los tres concursos se integran en el certamen, ‘Navidad en Monesterio’, convocados anualmente por el ayuntamiento de la localidad, con el objetivo de “dinamizar la participación de los vecinos y vecinas de la localidad”, creando un ambiente navideño y decorativo en las calles y plazas del pueblo. Además de la originalidad, el jurado valoró iluminación, vistosidad y cantidad y tipología de materiales reciclables.

Merienda

Como viene siendo tradición, una vez finalizado el acto de entrega de premios, la organización invitó a todos los asistentes a una merienda en la que se pudieron degustar todos los postres presentados a concurso.

La concejala de cultura, “agradeció” la participación en este certamen y “animó” a vecinos y vecinas para que, en próximas ediciones se incremente el número de participantes; sobre todo, en la modalidad familiar. La Navidad es época de unión, tradición y de compartir en familia y, nada mejor que la repostería, para fomentar estos lazos a través de la creatividad.