Vecinos de La Siberia, en alerta: detectados falsos técnicos de fibra óptica que suplantan a compañías para robar en domicilios
La Oficina de Consumo de la Mancomunidad Cíjara recomienda no abrir la puerta a desconocidos ni facilitar datos, e insta a contactar con la compañía contratada
La Oficina de Consumo de la Mancomunidad Cíjara, en la comarca pacense de La Siberia, ha lanzado un aviso urgente a la ciudadanía ante la detección de falsos instaladores de fibra óptica e internet que están realizando visitas domiciliarias sin cita previa en distintos municipios de la zona.
Según la información facilitada, estas personas se hacen pasar por técnicos de compañías de telecomunicaciones, utilizando indumentaria similar a la oficial, con el objetivo de ganarse la confianza de los vecinos.
Para acceder a los domicilios, alegan supuestos problemas de saturación de la red, fallos en el ancho de banda o presuntos cambios impulsados por el ayuntamiento.
Se trata de un delito conocido como la "estafa de la fibra óptica", ya detectado en otras comunidades autónomas. En algunos casos, además de cometer hurtos, los falsos técnicos aprovechan para recabar información sobre la vivienda, que podría ser utilizada posteriormente para robos u otros delitos.
Desde la Mancomunidad recuerdan que las operadoras de telecomunicaciones no envían técnicos a los domicilios sin cita previa ni sin que exista una avería solicitada previamente por el usuario.
Recomendaciones
Por ello, se recomienda no abrir la puerta a personas desconocidas, no facilitar datos personales ni bancarios y contactar directamente con la compañía contratada ante cualquier visita sospechosa.
Asimismo, se solicita la colaboración ciudadana para comunicar de inmediato cualquier intento de fraude a las autoridades competentes, con el fin de reforzar la prevención y garantizar la seguridad vecinal en todos los municipios de la comarca.
