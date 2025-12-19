Caen cascotes de un edificio del Casco Antiguo de Badajoz: los bomberos alertan de que puede haber más desprendimientos

Los bomberos del parque municipal de Badajoz han tenido que intervenir este viernes tras la caída de cascotes de un edificio de dos plantas de la calle Ramón Albarrán, en el Casco Antiguo.

Tras recibir el aviso de Policía Local, se han desplazado hasta el lugar y han comprobado que había riesgo "inminente" de que se produjeran nuevos desprendimientos del revestimiento de los balcones, por lo que han retirado las partes más inestables ayudándose de una pértiga.

El edificio, ubicado en el número 4, tiene cuatro balcones y se han ido revisando uno a uno. De todos se han desprendido trozos del revestimiento sobre la acera y la calzada en cuanto los han golpeado mínimamente debido a su deficiente estado.

Los bomberos han tratado de contactar con los propietarios, pero no ha sido posible. Desconocen si los moradores no se encontraban en ese momento o se trata de un inmueble que no está habitado actualmente.

El sargento de guardia ha informado de la situación a la Policía Local, para que, a su vez, la traslade al arquitecto municipal y se adopten las medidas necesarias para reparar los balcones. "La fachada tiene que ser reparada porque hay peligro", ha advertido.

De momento, los bomberos han realizado una intervención de urgencia y se ha balizado con cinta el tramo de acera del edificio del que han caído los cascotes.

Hoy en el parque, según han vuelto a denunciar, solo hay cinco bomberos de guardia. Cuatro de ellos han participado en este servicio y uno se ha quedado en el parque para atender la centralita.