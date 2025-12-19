Control
Destinan cerca de 85.000 euros a tratamientos contra mosquitos en las Vegas Altas
Diecisiete municipios se beneficiarán este año de ayuds para financiar tratamientos de control biológico y biocida contra los vectores
Samuel Sánchez
La Diputación de Badajoz ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución de las ayudas correspondientes al cuarto plan de control de mosquitos en la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, una convocatoria dirigida a ayuntamientos y entidades locales menores para el ejercicio 2025, tal y como han indicado desde la entidad en una nota.
En total, la institución provincial destinará cerca de 85.000 euros, que beneficiarán a 17 municipios de esta zona con el objetivo de facilitar la puesta en marcha de actuaciones de prevención, control y lucha integrada frente a la proliferación de mosquitos.
Según han añadido, el plan está gestionado por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde y responde a una problemática recurrente en la comarca de las Vegas Altas, especialmente vinculada a los cultivos de arroz y a las zonas de encharcamiento situadas en las proximidades de los núcleos urbanos. Además, las ayudas permitirán financiar tratamientos de control biológico y biocida, así como acciones de lucha integrada, entre ellas la instalación de estructuras de nidificación para favorecer el control natural de las poblaciones de mosquitos.
Labores de vigilancia
Asimismo, se incluyen labores de vigilancia ambiental y el desarrollo de campañas de información y sensibilización ciudadana, orientadas a reducir los focos de cría y a concienciar sobre la importancia de la prevención.
Desde la Diputación han agregado que la convocatoria fue aprobada en septiembre de 2025 y se ha resuelto en régimen de concurrencia no competitiva, una vez comprobado que todas las entidades solicitantes cumplían los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
Virus del Nilo
Cabe recordar que la comarca de las Vegas Altas es una de las zonas con mayor incidencia del virus del Nilo en Extremadura, enfermedad transmitida principalmente por estos vectores, que se concentran en núcleos y zonas como las que se dan en esta comarca. De esta forma, los alcaldes de los municipios que se benefician de esta medida consideran fundamental la aplicación de estos tratamientos, pero también piden que no se concentre en acciones puntuales y que se pueda extender en el tiempo.
