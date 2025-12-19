La Escuela de Música de Monesterio ofrece una audición fin de trimestre en el auditorio Municipal de Monesterio

La programación cultural organizada por el ayuntamiento para la Navidad continuó este jueves, 18 de diciembre, con el tradicional concierto-audición de la Escuela Municipal de Música de Monesterio. A partir de las 20:00 horas, el auditorio municipal de la casa de la cultura acogió esta actividad que, como suele ocurrir, llenó de público el patio de butacas con la presencia de madres, padres, familiares y amigos del alumnado.

El director de la escuela, Antonio Luis Mimbrero, destaca que, esta actividad supone todo un “aliciente añadido” en el proceso de formación de los alumnos y alumnas y, “todo un examen” para los docentes. Durante algo más de una hora, se interpretaron una decena de obras musicales, de distinta dificultad, según el nivel de estudios. “Los niños y niñas quieren ir muy rápidos y el aprendizaje musical es muy lento”, expresó el director, en sus palabras de presentación. Mimbrero agradeció la “confianza” de las familias con la escuela y el “apoyo constante” del ayuntamiento y la casa de la cultura.

El recital comenzó con los más pequeños de la escuela. El aula de gabou, dirigida por Esther Santana, acompañó rítmicamente, el popular villancico ‘Dulce Navidad’. Posteriormente, acompañados del coro infantil interpretaron ‘Suit Comercial Navideña’. A continuación, subió al escenario el aula de preparatorio. Su profesor, Alejandro Martín, preparó para la ocasión los populares, ‘Noche de Paz’ y Carol of the bells’. El aula de guitarra, dirigida por Alfonso Seijo, se atrevió con ‘Los campanilleros’ y el aula de flauta travesera, presentó un ensemble con el tema ‘Suena la Navidad’.

Representaron al aula de piano, dirigido por Ana María Pardo, José Vasco y Pedro Mateos, con la interpretación de la obra, ‘En un canasto’; Alba Calderón y Laura Pecellín, con ‘Manos de amigas’ y Hugo Pecellín, con la obra, ‘Serenade’ de Shubert. La audición continuó con la interpretación de la obra, ‘Badinaje’, a cargo de Eugenia Pecellín de Castro. Después, tocó turno al aula de saxofón. Bajo la dirección de Antonio Luis Mimbrero, subieron al escenario, Darío Angulo y Martín Vázquez, (La mariposa), Juan Pecellín y Jesús Pereira, (Impro I) y Mateos Ramos, (El señor reloj).

El programa se cerró con las actuaciones del aula de viento metal, (actuaron Diego Vasco e Ignacio Saygo) y la banda infantil, dirigida por Alejandro Martín, (Band Time y When the saints go marching in). La velada se cerró con el coro de la escuela, dirigido por Esther Santana y el tema, ‘Todo es posible en Navidad’.

Antonio Luís Mimbrero, director de la Escuela Municipal de Música de Monesterio / Rafa Molina

Concierto de la Unión Musical

El director de la escuela, a su vez, maestro de la Unión Musical MOCA, explicó que, el tradicional concierto de la banda de música, se retrasa hasta el próximo día 10 de enero. “La amplia programación que soporta el municipio durante la Navidad, nos obliga a buscar la fecha más apropiada”, señala Mimbrero.

Este año, la Unión Musical ha preparado un concierto muy especial. Bajo el título, ‘Los Reyes del Pop’, la banda interpretará adaptaciones de algunos de los temas más populares de Michael Jackson, Amy Winehouse, Queen o Miguel Ríos. El concierto contará con refuerzos de instrumentos eléctricos (guitarra y bajo) y las colaboraciones especiales de Carolina Valiente, Rosa González, Alfonso Seijo, Vicente Romero-Frasco y Jorge Marhava. Las personas interesadas pueden retirar sus invitaciones en las intalaciones de la casa de la cultura.