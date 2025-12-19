Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultadosBadajozCáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Almendralejo

Una familia denuncia discriminación en una parroquia de Almendralejo al impedir que dos hermanas hagan juntas la Primera Comunión

La familia sostiene que el párroco se refiere a una norma de 2012 que se aplicaría este año, pero que no se tuvo en cuenta el año anterior

Parroquia de San Roque de Almendralejo

Parroquia de San Roque de Almendralejo / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

Una familia de Almendralejo ha denunciado públicamente una situación de “discriminación” en la parroquia de San Roque después de que el párroco les haya impedido que sus dos hijas puedan realizar juntas la Primera Comunión en 2027, pese a que, según afirma la familia, este mismo año sí se ha permitido a otras tres familias con circunstancias idénticas. El caso ha generado malestar entre los padres afectados, que han hecho llegar un escrito firmado por el progenitor, Tomás Martínez, exponiendo lo sucedido y pidiendo explicaciones por lo que consideran un trato desigual.

En dicho escrito, Martínez relata que su hija mayor, nacida en 2017, realizará la comunión en 2027, y su hermana pequeña, nacida en 2018, deseaba hacerlo junto a ella. Sin embargo, al acudir a hablar con el párroco, este se negó “en rotundo”, basándose en una norma interna de 2012 que determinaría que cada niño debe esperar su curso correspondiente. La familia asegura que, pese a esa justificación, la norma “no se aplica por igual”, puesto que para 2026 existen tres casos aprobados en los que hermanos menores comulgarán con los mayores en esta misma parroquia.

Ante la negativa, la familia buscó información en otras parroquias de Almendralejo y localidades cercanas, donde, según explican, se les indicó que no existe impedimento real para que ambas niñas puedan celebrar el sacramento juntas. Con estos argumentos volvieron a solicitar una explicación coherente al párroco de San Roque, pero aseguran haber recibido nuevamente la misma respuesta: la norma de 2012.

Tomás Martínez denuncia las consecuencias emocionales que esta situación está causando en sus hijas y afirma que la actitud del sacerdote las deja “sin hacer la comunión porque él no quiere”. Añade que las niñas preguntan por qué a algunos compañeros sí se les permite y a ellas no, algo que considera “una discriminación total”.

El escrito concluye con una reflexión crítica hacia la imagen que la Iglesia proyecta con decisiones como esta: “Sinceramente no sé qué imagen quieren vender de la Iglesia, pero ésta desde luego no es la correcta, y menos para conseguir acercar a los jóvenes.”

La familia espera que el caso pueda reconsiderarse y que se establezcan criterios transparentes y equitativos para todas las familias de la parroquia.

Puestos en comunicación con el párroco de San Roque, Nacho Pérez, efectivamente se remite a la norma interna de 2012 y la necesidad de hacer bien las cosas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Una familia denuncia discriminación en una parroquia de Almendralejo al impedir que dos hermanas hagan juntas la Primera Comunión

Una familia denuncia discriminación en una parroquia de Almendralejo al impedir que dos hermanas hagan juntas la Primera Comunión

Caen cascotes de un edificio del Casco Antiguo de Badajoz: los bomberos alertan de que puede haber más desprendimientos

Caen cascotes de un edificio del Casco Antiguo de Badajoz: los bomberos alertan de que puede haber más desprendimientos

Destinan cerca de 85.000 euros a tratamientos contra mosquitos en las Vegas Altas

Destinan cerca de 85.000 euros a tratamientos contra mosquitos en las Vegas Altas

112 de los 124 electores cuyos sufragios fueron robados ya han votado de nuevo

112 de los 124 electores cuyos sufragios fueron robados ya han votado de nuevo

La Escuela de Música de Monesterio ofrece una audición fin de trimestre en el auditorio Municipal de Monesterio

La Escuela de Música de Monesterio ofrece una audición fin de trimestre en el auditorio Municipal de Monesterio

Dos conductores de bus escolar dan positivo en drogas mientras trabajaban en la provincia de Badajoz

Renfe modifica a partir de hoy el horario del servicio Huelva-Zafra de los viernes

Renfe modifica a partir de hoy el horario del servicio Huelva-Zafra de los viernes

Los bomberos de Badajoz se manifiestan: "Estamos en una situación límite"

Los bomberos de Badajoz se manifiestan: "Estamos en una situación límite"
Tracking Pixel Contents