Badajoz comprará menos caramelos para su Cabalgata de los Reyes Mayos, ¿por qué?

6.000 caramelos. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Es la cifra que se repite los últimos años en Badajoz sobre la cantidad de caramelos que se reparten en el recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos. Porque en toda Cabalgata no solo tiene que haber tres Reyes Magos, carrozas y niños disfrazados.

Los caramelos son requisito inherente a esta celebración y recogerlos (más que comerlos) se ha convertido en una tradición. Muchas familias acuden al desfile con bolsas para atrapar todos los que puedan y, si llueve o amenaza lluvia, es habitual que muchos de los congregados den la vuelta al paraguas para utilizarlo a modo de vasija recolectora. La sonrisa de esos niños que atrapan los caramelos al vuelo no tiene precio.

El Ayuntamiento de Badajoz ya los ha encargado. Este año comprará menos. El año pasado por estas fechas sacó a licitación el suministro de caramelos para la Cabalgata por 17.200 euros. Se acerca el 5 de enero y la Concejalía de Cultura quiere tener todo listo para esa tarde noche tan especial. De nuevo ha sacado a licitación la compra de caramelos, esta vez con menos presupuesto: 14.000 euros, que suponen 3.200 euros menos que hace un año.

El motivo, según han explicado fuentes municipales, es que el año pasado sobraron caramelos, es decir, hubo excedente y se ha recalculado el dato "para no desperdiciar recursos". No está la vida para dispendios, por muy dulce que parezcan. Además, este año ha habido más donaciones de entidades. La regla es simple: "cuantos más caramelos se reciben, menos hay que comprar".

¿Qué tipo de caramelos?

El ayuntamiento no quiere comprar cualquier caramelo. El pliego del suministro recoge cómo deben ser los que repartan Sus Majestades por las calles de Badajoz desde sus tronos. Los habrá duros sin relleno de diferentes sabores surtidos. También blandos masticables rectangulares, además de caramelos blandos de goma elaborados con zumo de frutas. El contrato incluye confeti de papel de diferentes colores.