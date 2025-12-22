Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Badajoz entrega a 35 ayuntamientos estudios de potencial fotovoltaico para promover comunidades energéticas

Los informes permiten planificar proyectos solares con criterios de viabilidad técnica y energética para la provincia

La Diputación de Badajoz ha hecho entrega a 35 ayuntamientos de la provincia de sus correspondientes informes técnicos de análisis de potencial fotovoltaico, un servicio de asesoramiento destinado a facilitar la puesta en marcha de futuras instalaciones fotovoltaicas en edificios e infraestructuras municipales.

Estos estudios permiten a los municipios contar con una base técnica rigurosa para valorar la viabilidad de proyectos de generación de energía solar, identificar los emplazamientos más adecuados y planificar inversiones orientadas a mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico de origen convencional.

Los informes han sido elaborados a partir de un análisis individualizado de cada municipio, teniendo en cuenta factores como la superficie disponible en cubiertas, la orientación y características técnicas de los edificios, así como estimaciones de producción energética. Cada informe se complementa con un estudio viabilidad para una Comunidad Energética, incluyendo costes, ahorros y el periodo de retorno de la inversión.

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios de asesoramiento técnico que ofrece la OTC Provincial de Badajoz, cuyo objetivo es acompañar a las entidades locales en el desarrollo de proyectos energéticos sostenibles, fomentando el autoconsumo, el aprovechamiento de energías renovables y la futura creación de comunidades energéticas.

Con la entrega de estos informes, la Diputación de Badajoz proporciona a los ayuntamientos herramientas técnicas que permiten avanzar hacia modelos más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades locales.

Este proyecto está cofinanciado a través del programa de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del IDAE, y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Unión Europea–NextGenerationEU.

