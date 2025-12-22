Hugo Coleto, runner de Badajoz: "El deporte me ha hecho descubrir cosas de mí que ni yo mismo sabía"

Hace ya un año que empezó a correr y a hacer deporte todos los días. ¿Por qué lo hizo?

Siempre me había llamado la atención, pero nunca me había puesto a ello. Un amigo se apuntó a una carrera y yo, por probar, me apunté con él. Como necesitaba una preparación previa, empecé a salir a correr por mi cuenta. Y la verdad que desde el primer día me gustó bastante. Y una vez corrí la carrera, todo cambió. Tuve una sensación de satisfacción espectacular. Una satisfacción que no había tenido ni sentido antes por ningún deporte.

Y desde ahí no ha parado.

Correcto. Tras completar la carrera, que era de cinco kilómetros, me propuse otro objetivo. Completé una de 10 kilómetros y me vi en buena forma, por lo que me apunté a una media maratón y empecé a prepararme. Y ahora esa preparación la mantengo en mi día a día. Algunos días hago 10 km, otros 14 o 15 y los domingos entre unos 24 y 25 kilómetros. He participado y completado varias carreras oficiales, como el Medio Maratón Badajoz - Elvas.

¿Usted no descansa?

Sí lo hago. No salgo a correr todos los días. Los lunes y los viernes se los dedico solamente al gimnasio. Porque pienso que también hay que tener un descanso después de la paliza que te metes corriendo. Descansar es importante, si no puede ser hasta peligroso. Además, los días de gimnasio aportan mucho a prevenir lesiones y creo que es igual de importante que el running. Como también lo son las horas de sueño y la buena alimentación.

¿Y qué le aporta el deporte para que tenga esa fuerza de voluntad para practicarlo todos los días?

Cuando termino el entrenamiento veo la vida de forma distinta. El salir a correr me ayuda a aclarar mi mente y me da satisfacción. Hay muchas veces que aunque no tenga ganas siento la necesidad de hacerlo, porque sé que me hace bien. Entonces corro por el hecho de sentirme bien después, aunque no me apetezca. Y hay días que obviamente quiero salir a correr porque me apetece muchísimo. Una vez que terminas ese entrenamiento te sientes realizado y te sientes a gusto contigo mismo.

¿Qué ha mejorado en su vida gracias al deporte?

Ha mejorado bastante. Y no solo en el ámbito deportivo y en mi estado físico. Yo siento que cuando estudio estoy más concentrado y siento que a la hora de expresarme me expreso mejor, y gracias a ello puedo compaginar el deporte diario con mis estudios. También me he dado cuenta de bastantes cosas en la vida, como apreciar más lo que tenemos y que hay cosas a las que le damos demasiada importancia y que no son tan importantes. Y esto lo he conseguido dándole vueltas a la cabeza en el tiempo que paso corriendo. El deporte me ha hecho descubrir cosas de mí que ni yo mismo sabía. No solo ha mejorado mi bienestar físico, también mi salud y bienestar mental.

También ha creado un perfil en redes sociales donde inmortaliza y muestra sus hechos deportivos. ¿Cuál es su objetivo con ello?

Mi principal objetivo es motivar a la gente a que haga deporte, ya que es algo que a mí me ayuda muchísimo. Yo no me grabo para conseguir visitas, ni mostrar lo mucho que corro. Busco motivar a las personas a que no se comparen con nadie y a que se levanten del sofá y que hagan lo que les guste, que seguramente les haga muy bien.

¿Sale a correr por Badajoz o utiliza una cinta?

Suelo salir a correr por Badajoz y también por mi pueblo. Me encanta correr por el río. No solo por las vistas y el paisaje, también por el ambiente deportivo que allí se vive. Compartir tu pasión con más personas te impulsa a seguir adelante. En una cinta, sin estos estímulos, es mucho más duro. Aunque los días de lluvia intensa no me queda otra que hacerlo.

¿Qué significa para usted el deporte?

Significa bienestar y ayudarte a ser mejor persona. Es mi pasión. Es algo imprescindible en mi vida y que siempre va a tener un huequito en mi día a día. Siento que sin el deporte me faltaría algo que no se podría reemplazar con otra cosa. Para mí es sagrado.