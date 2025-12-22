Suceso
Un incendio en una vivienda en San Vicente de Alcántara afecta a un padre y un hijo
Han sido trasladados al hospital Universitario de Badajoz aunque no revisten gravedad
Una vivienda de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara se ha visto afectada por un incendio que ha tenido lugar sobre las 7.15 horas de este lunes, día 22.
Al lugar de los hechos se han trasladado patrullas de la Guardia Civil y efectivos de bomberos, según han informado fuentes de la Benemérita a los medios.
Las mismas fuentes han precisado que han resultado afectados un padre y su hijo, quienes han sido trasladados al hospital Universitario de Badajoz por inhalación de humo, aunque no revisten gravedad.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús