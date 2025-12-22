El Partido Popular gana las elecciones autonómicas en Monesterio

La jornada electoral de este 21 de diciembre ha situado al Partido Popular como la fuerza política más votada en Monesterio. Los populares obtuvieron un total de 811 sufragios, que representan el 39,67% del total de los votos válidos emitidos por la ciudadanía. El PP consigue 10 votos más que en las autonómicas de 2023, fecha en la que su porcentaje de votos fue del 30,9%.

La segunda formación más valorada ha sido el Partido Socialista Obrero Español. El PSOE obtuvo en las elecciones de este domingo un total de 698 sufragios, (34,14%). Los socialistas pierden 789 votos. En las elecciones de mayo de 2025, tuvieron un total de 1.478 sufragios, (57,02%).

En tercera posición se ha situado Unidas por Extremadura que, gana 106 votos, al pasar de los 156 (6,01%) de mayo de 2023, a los 262 (12,81%) conseguidos en las elecciones de este pasado domingo. La cuarta fuerza política más votada por los electores de Monesterio ha sido Vox, con un total de 195 votos (9,54%). En los comicios de hace dos años, esta formación sacó 93 votos, (3,58%), del total.

El censo electoral para las elecciones del 21D ha estado formado por un total de 3.427 electores, (3.438 en mayo de 2023). En la jornada del domingo acudieron a votar 2.111 electores, (536 menos que en las elecciones anteriores). La abstención se ha disparado, pasando del 23,01%, al 38,4%. El escrutinio dejó un total de 35 votos en blanco, (18 más que en 2023) y 67 votos nulos, (12 votos más que en mayo de 2023).

En Tentudía

A excepción de Segura de León, donde el PSOE se ha impuesto con el 41,9% de los sufragios, frente al PP, (38,3%), el resto de municipios que forman parte de la mancomunidad de Tentudía han votado mayoritariamente al Partido Popular.

En Fuente de Cantos, con una abstención del 36,2%, gana el Partido Popular, con 1.256 votos (52,8%). El PSOE consigue 535 sufragios, (22,5%); Vox se sitúa como tercera fuerza más votada con 344 votos (14,4%) y Unidas Por Extremadura, consigue 137 sufragios, que representan el 7,3% del total de votos emitidos.

En Calera de León, con una abstención del 36,5%, gana el PP, con el 60% de los sufragios. En Cabeza la Vaca, donde la abstención subió hasta el 30,6%, los populares consiguen el 40,01% de los votos, frente al 38,8% del PSOE, con una diferencia de 10 votos entre una y otra formación. En Fuentes de León, donde la abstención superó ligeramente el 40%, el PP consigue el 53,01% de los votos. En Bodonal de la Sierra, con una abstención del 34,8%, la fuerza más votada también fue el Partido Popular, con el 52,9%.

En la localidad de Bienvenida, con una abstención de 33,9%, el PP obtiene 475 votos (43,3%) y el PSOE 292 (26,6%). Unidas por Extremadura consigue 149 votos, (13,6%). Finalmente, en Montemolín, con una abstención que pasa del 15,3% al 44,7%, el Partido Popular consigue 253 votos (42,2%) y PSOE, 232 votos, (38,7%).