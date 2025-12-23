Cultura
Asunción Gómez Pérez y AMUS, Premios Gigante Extremeño 2025 en Puebla de Alcocer
La localidad pacense reconoce a personas y entidades que contribuyen a construir una Extremadura "más cohesionada, innovadora y comprometida con su territorio".
El Ayuntamiento de Puebla de Alcocer, en Badajoz, ha hecho público este martes el fallo de los Premios Gigante Extremeño 2025, unos galardones que nacen con la voluntad de reconocer a personas y entidades que, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir una Extremadura "más cohesionada, innovadora y comprometida con su territorio".
Así, uno de los reconocimientos ha sido concedido a la investigadora extremeña Asunción Gómez Pérez, por una trayectoria marcada por el impulso de iniciativas que acercan la tecnología a las personas.
A lo largo de su carrera Gómez Péraz, natural de Azuaga, ha trabajado para reducir la brecha digital, especialmente en el medio rural, promoviendo la alfabetización tecnológica como una herramienta real de igualdad y empoderamiento social. Su labor ha puesto el foco, además, en fomentar la participación de las mujeres en la ciencia y la ingeniería y en defender un uso ético y responsable de la inteligencia artificial al servicio del desarrollo comunitario.
El segundo galardón ha recaído en AMUS (Acción por el Mundo Salvaje), una entidad estrechamente vinculada al territorio y convertida en referente en la conservación de la biodiversidad extremeña. Su trabajo diario en la recuperación de fauna silvestre, la investigación y la educación ambiental es un ejemplo de cómo proteger el patrimonio natural también es una forma de cuidar el futuro de la región.
Con estos reconocimientos, el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer quiere subrayar la importancia de mirar al progreso sin perder de vista a las personas ni al entorno, apostando por un desarrollo equilibrado que combine innovación, sostenibilidad y cohesión social, valores plenamente alineados con los retos actuales de Extremadura, tal y como informa en nota de prensa.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús