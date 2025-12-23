Suceso
Un aviso de bomba obliga a desalojar el edificio de la Diputación de Badajoz
La calle Obispo permanece cortada por la Policía Nacional
Acaban de llegar los Tedax, que es la unidad especializada en la desactivaciónde explosivo
Susto en la sede principal de la Diputación de Badajoz, en la calle Obispo. Un aviso de bomba ha obligado a desalojar los dos inmuebles, cuyos trabajadores han abandonado sus funciones y han salido rápidamente a la calle. Ha ocurrido pasadas las 14.00 horas de este martes.
Todavía no ha vuelto a la normalidad a la calle, hasta que se compruebe la certeza de la amenaza. Fuera, algunos testigos mencionan que ha aparecido "un paquete sospechoso". De momento, se desconocen las circunstancias del aviso.
Más de media docena de coches patrulla de la Policía Nacional se han dirigido a esta céntrica vía, que los agentes han cortado al tráfico e impiden el paso de personas, en ambas esquinas, tanto en la de la plaza de España como en la confluencia con la calle Mayor y la plaza de San Atón.
Al dispositivo acaban de unirse efectivos de la Policía Local. La Policía Científica está trabajando sobre el terreno. Además, se han incorporado los Tedax, especializados en la desactivación de presuntos objetos explosivos.
"Dicen que es por un paquete sospechoso"
José Antonio Ramírez es ordenanza de la diputación. Estaba fuera llevando unos paquetes a otro edificio y se ha enterado de lo que estaba ocurriendo cuando regresaba al palacio provincial. Cuando ha querido entrar no le han dejado pasar. "Según dicen es por un paquete sospechoso", cuenta.
María Corbacho y Gema Pacheco trabajan en el restaurante Sibuya, en el centro de la calle Obispo San Juan de Ribera, justo enfrente de la entrada principal de la diputación. También han sido desalojadas del establecimiento. "Estábamos trabajando, teníamos tres mesas ocupadas. Ha entrado la Policía Nacional para desalojarnos", cuenta Corbacho. "Nos han dicho que rápidamente, sin darnos ningún motivo", añade Pacheco.
Ambas han escuchado que uno de los agentes hablaba sobre un paquete sospechoso que había en la Diputación de Badajoz. No tienen más información sobre el suceso y desconocen cuándo podrán volver a su puesto de trabajo.
