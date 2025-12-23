El Ayuntamiento de Don Benito aplica la subida salarial a los empleados públicos

El Ayuntamiento de Don Benito abonará en las próximas semanas la subida salarial del 2,5 por ciento correspondiente al ejercicio 2025 al personal funcionario municipal, tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado.

Según ha informado el propio consistorio dombenitense en una nota de prensa, este incremento retributivo tiene efectos económicos desde el 1 de enero de 2025 y permite a las administraciones públicas aplicar la actualización salarial en las nóminas de sus trabajadores.

En este sentido, el Ayuntamiento ha detallado que está ultimando la planificación necesaria para incluir este aumento en las próximas nóminas, junto con los atrasos generados desde el inicio del año actual.

La previsión municipal es que el pago pueda hacerse efectivo durante las próximas semanas, una vez completados los trámites administrativos y de gestión interna. Desde el Ayuntamiento se subraya que esta medida será posible gracias al buen estado de las cuentas públicas y a una gestión económica que califican como responsable y que garantiza la estabilidad presupuestaria. Además, se ha avanzado que en la nómina de enero de 2026 se incorporará también un incremento retributivo del 1,5 por ciento, con efectos desde el 1 de enero de ese año.

El Ayuntamiento de Don Benito ha reiterado su compromiso con el reconocimiento de la labor del personal funcionario y con la aplicación de medidas que contribuyan a mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos.