El flamenco intenta dinamizar el comercio del Casco Antiguo de Badajoz

El comercio del Casco Antiguo de Badajoz sigue buscando revulsivos y atractivos para que los pacenses y visitantes lleguen a sus tiendas en Navidad. Dentro de las medidas que implementan para tratar de fomentar las compras en esta zona de la ciudad es el flamenco.

En concreto, las alumnas de la escuela de baile Puro Flamenco de Sandra González, dinamizan durante estas fiestas navideñas las calles más céntricas de la ciudad. A través de varias fechas, seis días para ser más exactos, el arte flamenco de estas jóvenes recorrerá los rincones del centro para incentivar las compras.

Villancicos flamencos en el Casco Antiguo

"Vamos bailando, dando un poco de alegría e incentivando un poquito las compras navideñas", aseveraba Sandra González, directora de la escuela mientras se apostaban en el segundo punto de actuación, en la intersección de la calle Francisco Pizarro con Meléndez Valdés. Este lunes han sido cuatro jóvenes las que han demostrado su arte. La primera localización ha sido la plaza de España junto al Ayuntamiento de Badajoz, la segunda a escasos metros de la pastelería La Cubana.

Su presencia en el centro no es espontánea, está desarrollada por el Centro Comercial Abierto del Casco Antiguo. "Bailamos diferentes villancicos por distintos puntos del centro para intentar transmitir un poco la alegría de la Navidad", asevera González. A lo largo de los próximos días casi la totalidad de sus alumnas participarán en esta iniciativa. "Serán unas 20 alumnas las que vengan los próximos días de diciembre y enero.

Las bailaoras actúan en la plaza de España de Badajoz. / J. H.

"Nos encanta bailar a pie de calle"

"Estaremos seis días, aunque dependerá del tiempo", indica. Las previsiones con las que cuentan es volver a actuar los días 24, 29 y 30 de diciembre y el día 2 y 4 de enero. Más allá de la remuneración económica, para estas jóvenes tiene otros atractivos: "Esto es un escaparate para ellas, a la gente les encanta, dicen que damos mucha alegría a las calles", asegura la directora.

Una postura que refrendan sus alumnas: "A los vecinos les encanta que bailemos a pie de calle, nos ven más cercanas y se lo pasan muy bien", decía Ainara Cedeño. Ella lleva toda la vida bailando flamenco. "Empecé con cuatro años y ahora tengo 16. Llevo toda la vida", aseveraba. Ella coincidía en que bailar a ras de calle era mucho más atractivo que en un escenario: "Ves a la gente que se implica más. Están mucho más cerquita".

Ainara Cedeño, en primer plano. / J. H.

A lo largo de la mañana recibieron muchos piropos por parte de los ciudadanos e incluso hubo quienes quisieron dar una propina en el cesto en el que ellas ofrecían caramelos. "Nos dicen que bailamos muy bien, que se lo pasan genial y que somos muy guapas", exponía Cedeño.

Los villancicos por bulerías y jaleos han inundado las calles del casco histórico y volverán a hacerlo los próximos días con el fin de poner una nota de color a las compras navideñas.