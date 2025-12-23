Gallardo sobre los paquetes sospechosos: "Me imagino que será una broma, ¿no?"

Miguel Ángel Gallardo, exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, ha conocido la noticia sobre los supuestos paquetes bomba que se han recibido en la tarde de este martes en el Palacio Provincial por La Crónica de Badajoz. Según asevera, desconocía la noticia.

En torno a las 14.00 horas de este martes los vigilantes de seguridad de la institución provincial han recibido dos paquetes que han llegado a las dependencias por dos puertas diferentes, una por una de las puertas de la calle Obispo San Juan de Ribera y por la que se encuentra en la calle Felipe Checa. En ambos el destinatario era Miguel Ángel Gallardo y al pasarlos por el escáner han saltado las alarmas porque al observar la imagen eran sospechosos de contener explosivos. Durante más de dos horas decenas de agentes de Policía Nacional han intervenido para asegurar la zona y, posteriormente, los Tedax han actuado para investigar si era preciso detonarlos. Esto finalmente no ha sido necesario.

"No estoy al tanto porque estoy fuera"

Uno de los aspectos que más ha sorprendido es que fueran dirigidos a Gallardo cuando este no ostenta el cargo de presidente desde el mes de junio. Esto unido a la imagen que aportaban los escáneres hizo que se implantara un dispositivo especial.

"No estoy al tanto porque estoy fuera", responde el expresidente de la Diputación de Badajoz a la llamada de este diario. En estos momentos, según asevera se encuentra "fuera" de la región y desconoce el suceso: "No tengo ni idea".

Gallardo ha respondido con desconcierto a esta llamada y barajaba varias hipótesis: "Imagino que será una broma, ¿no?", cuestionaba. Aunque también señalaba que podría ser "un regalo" que hubiera recibido. El expresidente de la diputación provincial ha dado verosimilitud al suceso al conocer el despliegue que se ha instalado en torno a este suceso: "Imagino que cuando se ponen esos protocolos...", razonaba.

Además, Miguel Ángel Gallardo se ha interesado por el desenlace de la curiosa noticia: "Al final ha quedado en una falsa alarma, ¿no?". Y así ha sido, como una noticia que ha creado gran revuelo en el entorno de la sede de la diputación, pero que los profesionales de la Policía Nacional han neutralizado dos horas después.