La Guardia Civil desmantela un punto de venta de drogas en Villafranca de los Barros

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Villafranca de los Barros como presunto autor de un delito contra la salud pública tras descubrir que utilizaba su propio domicilio para comercializar con drogas.

La investigación, que se prolongó durante aproximadamente dos meses, permitió a los agentes del Puesto de la Guardia Civil de la localidad detectar la actividad ilícita, constatando que consumidores de la comarca se desplazaban hasta la vivienda para adquirir sustancias estupefacientes.

El registro del inmueble se llevó a cabo el pasado viernes, con el apoyo de otras unidades de la Comandancia de Badajoz y del Servicio Cinológico, cuyos perros adiestrados en la detección de drogas colaboraron en la operación. La actuación se coordinó con el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros.

Durante la inspección, los agentes intervinieron alrededor de 200 dosis de cocaína y hachís, ocho básculas de precisión, material y útiles para la distribución de la droga, libretas con anotaciones de comercialización y 1.140 euros presuntamente obtenidos de la venta de estupefacientes.

Además, se hallaron numerosos objetos de los que el detenido no pudo acreditar su legítima propiedad, entre los que se incluyen teléfonos móviles, más de 60 relojes, balizas, armas blancas, herramientas eléctricas, un ordenador y un compresor. Se sospecha que estos efectos podrían haber sido obtenidos mediante el intercambio directo con consumidores a cambio de drogas. Actualmente, la Guardia Civil analiza los materiales para determinar su procedencia y entregarlos a sus legítimos propietarios.

Con las pruebas recabadas, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias. Tanto el detenido como las actuaciones han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente en Villafranca de los Barros.

Esta operación se enmarca dentro de los dispositivos establecidos por la Guardia Civil para prevenir el tráfico de drogas en la comarca, reforzando la vigilancia sobre posibles puntos de venta en el municipio y sus alrededores.