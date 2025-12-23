Villanueva aprueba un presupuesto de 26 millones para el ejercicio 2026

La corporación municipal de Villanueva de la Serena ha aprobado en sesión plenaria el presupuesto municipal para el próximo ejercicio de 2026, cuya cifra total asciende a 26,2 millones de euros, números que suponen aprobar las cuentas más elevadas de la historia del municipio, según el gobierno local. Las cuentas salieron adelante con el apoyo del PSOE y con el rechazo de la oposición formada por Partido Popular y Vox, cuya enmienda a la totalidad fue desestimada.

Desde el consistorio remarcan que el documento presupuestario supone un incremento de casi 700.000 euros respecto al ejercicio de 2025. La portavoz municipal, María Lozano, defendió que se trata de un presupuesto «realista, responsable y ejecutable», orientado a seguir construyendo «una ciudad avanzada, dinámica y moderna», dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía y generando oportunidades de desarrollo, según remarcaron.

Servicios públicos

De igual forma, destacó que más del 40 por ciento del presupuesto se destina a la prestación de los servicios públicos, que concentran el principal esfuerzo económico del Ayuntamiento. Asimismo, el capítulo de gastos prioriza el empleo público, con una subida salarial del cuatro por ciento, y un aumento del gasto corriente del 2,05 por ciento, ajustado al IPC, para garantizar el mantenimiento de los servicios municipales.

En el apartado de ingresos, el Gobierno local subraya una planificación que califica como prudente, con estimaciones basadas en datos objetivos. Destaca el incremento del 34 por ciento del ICIO, vinculado a la actividad urbanística, así como el aumento del 7,60 por ciento en la participación en los tributos del Estado, que se traduce en 615.000 euros más.

Inversiones

El capítulo de inversiones alcanza los 1.140.500 euros, el 4,35 por ciento del total, con partidas como la pavimentación de distintas calles de la ciudad y sin depender de la venta de suelo municipal. Desde la oposición, el PP calificó estos números como «irreales y sin ambición», mientras que Vox criticó la falta de un plan claro de dinamización económica y la dependencia de fondos externo.