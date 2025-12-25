Alumnos del IES Los Moriscos de Hornachos, en edición navideña de 'Saber y ganar'

Alumnos del IES Los Moriscos de Hornachos (Badajoz) participan en el tradicional especial navideño del programa 'Saber y ganar' de La 2, que presenta Jordi Hurtado, donde compiten jóvenes estudiantes de cuarto de la ESO de institutos de todo el país.

Estudiantes de catorce centros educativos procedentes de, además de la provincia pacense, Segovia, Ciudad Real, Palencia, Logroño, Sevilla, Pontevedra, Alicante, Lleida, Almería, Cantabria, Huesca, Asturias o Madrid, han competido en este formato televisivo.

El premio que consigan lo podrán destinar a financiar actividades o brindar recursos para su centro y alumnado.

Los programas grabados en los estudios de RTVE de Sant Cugat del Vallés se emitirán este viernes y el miércoles 31 de diciembre, en su horario habitual, a las 15.30 horas.