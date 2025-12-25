En su discurso navideño la alcaldesa de Monesterio anuncia los principales proyectos para 2026

En el tradicional mensaje navideño que, cada 24 de diciembre se emite desde la emisora municipal, la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, destaca el descenso del paro en el municipio: “empleo más estable y desempleo más estructural para el que tenemos que seguir trabajando”. Para ello, se “continuará con la oferta de cursos de formación”. Entre ellos, un nuevo proyecto Escala, a través del SEXPE, para 12 personas desempleadas y un curso en Atención Sociosanitaria, en colaboración con la Diputación, que tendrá una duración de 4 meses. La alcaldesa destaca el sector servicios como “motor principal” para el desarrollo y el empleo local y comarcal, “capaz de acaparar buena parte de la demanda del empleo local y el proveniente de otras poblaciones de la zona”.

En este contexto, Loli Vargas anuncia la continuidad de los planes de empleo municipales, así como la creación, “como prioridad”, de un plan específico para personas con discapacidad intelectual y anuncia que, a principios de este año, se publicarán las bases para la creación de “dos plazas, a media jornada, destinados a las áreas de cultura y deportes”, con los objetivos de “promover la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral”. En esta misma línea, “se está trabajando para la creación de un Centro Especial de Empleo, en colaboración con el colectivo Plena Inclusión”.

Infraestructuras

En el apartado de infraestructuras, la alcaldesa destaca la finalización de distintas obras, “iniciadas en esta legislatura”. Entre ellas, Loli Vargas, enumera, la caseta de las pistas mojoneras; la cantina y los aseos del estadio municipal de fútbol; el arreglo de diferentes calles; la ejecución de la primera fase de las obras de la piscina municipal y el inicio de su segunda fase; o la adquisición de inmuebles en la zona del bulevar para finalizar su conexión con la Plaza del Mercado.

Como principales proyectos para el año 2026, la alcaldesa anuncia la creación de “un espacio de ocio y deporte para niños y jóvenes”, así como “el cambio de espacio del mercadillo de los miércoles” a la nueva zona de ampliación del bulevar. Otro de los proyectos es el de la “finalización de obras de la cubierta y adecentamiento de la zona exterior” del pabellón de cristales. La segunda fase para la remodelación de la piscina municipal, la redacción del proyecto para la reforma de los vestuarios y el bar de estas instalaciones; obras en el cerramiento perimetral del colegio El Llano y diferentes actuaciones en vías urbanas, también forman parte de los proyectos anunciados para el año próximo.

Otra de las actuaciones prevista para 2026, será la edificación de un “nuevo kiosco” en el Parque del Tejar, cuyas instalaciones serán sometidas a una “renovación integral de toda la jardinería”. Por otro lado, la alcaldesa anuncia el inicio de los “trámites administrativos para financiar las obras de mejora de las pistas de atletismo”, para dar cumplimiento “al compromiso adquirido por la Diputación de Badajoz con Monesterio”.

Impulso industrial

Calificado como un “nuevo objetivo”, la alcaldesa avanza que, aprovechando la sinergia del “potencial logístico que brinda el polígono industrial El Alcornocal,” el equipo de gobierno trabaja para “promover la creación de nuevas empresas”. Para ello, “se pondrán a disposición de empresarios y emprendedores”, nuevos terrenos y nuevas naves, “a precios asequibles”. Paralelamente, el ayuntamiento trabaja en un nuevo “Plan de Apoyo al Emprendimiento”, con medidas dirigidas al “fortalecimiento” de las empresas existentes y a la “creación de nuevas empresas”.

La alcaldesa, que, ha calificado 2025 como “un buen año para Monesterio”, afirma que, con estas actuaciones, la localidad “se posiciona como un pueblo moderno, dinámico y atractivo para vivir, para trabajar y para visitar”. En este punto, Loli Vargas, “invita” a que se empadronen en la localidad, todas las personas que han elegido Monesterio para vivir y aún no están registradas. Su empadronamiento generará “beneficios y mejoras en los servicios públicos de todo el pueblo”, asegura.