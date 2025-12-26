Actuación de la coral Cantos de Luz de Medina de las Torres en la Navidad de Monesterio

Monesterio continúa con su programación navideña. Segunda sesión de música polifónica, en esta ocasión, con la actuación de la coral Cantos de Luz, de la localidad de Medina de las Torres, bajo la dirección de Ana Torres Márquez. Concierto de proximidad, de la Diputación Provincial de Badajoz y la Federación Extremeña de Corales.

El frío y la abundante lluvia que acompañaron durante la tarde del martes, (más de 12 litros en a penas 2 horas), dejaron en casa a la mayoría de seguidores de este tipo de música. Quienes se atrevieron a acercarse hasta el auditorio municipal, disfrutaron de un concierto típicamente navideño, que se abrió con el popular Adeste Fideles, de Jhon Francis Wade y se cerró con el conocidísimo, Blanca Navidad, de Irving Berlín. Entre medias, algunos sones de la Navidad extremeña, como el Villancico de la Vera de Cáceres, recopilado por Manuel Núñez o, Rebullau entre pañais, popular de la localidad de San Martín de Trevejo, interpretado en el dialecto mañego, propio de esta población cacereña. El repertorio también incluyó versiones de El Tamborilero, Noche de Paz, Tararán, Villancico de las campanas y No despertéis al Niño.

Ignacio Loyola, secretario de la asociación Coral Cantos de Luz, explica que, esta formación coral, fundada en el año 2006, realiza anualmente, entre 15 y 20 conciertos, dentro y fuera de Extremadura. Loyola lamenta la “inexistente” renovación generacional. “La gente joven no quiere y nuestra media de edad supera los 60 años”, afirma.

Más música

Una vez pasadas las fiestas de Nochebuena y Navidad el ayuntamiento retoma las actividades musicales. Este viernes, día 26, a las 20:00 horas, tendrá lugar el tradicional concierto didáctico de AUPEX. En esta ocasión actuará el Cuarteto Ayala, con el espectáculo Melodías en el Tiempo.

El IV Encuentro Navideño de Poesía y Música, organizado por la asociación de Amigos y Amigas de la Poesía de Monesterio, está programado para la tarde del sábado. A las 20:00 horas, en el mismo recinto, una decena de socios y socias, desarrollarán un recital poético acompañado musicalmente por la familia Martínez Cháves y Piedad García.

Para cerrar semana, el domingo, día 29 de diciembre, en la Plaza del Pueblo, a partir de las 20:00 horas, se celebrará la bulliciosa y alegre zambomba flamenca que, en esta edición contará con la actuación de Ostalinda Suárez y Triana por Pascua.