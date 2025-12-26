Atropellan a una mujer de 45 años en la Urbanización Guadiana de Badajoz

Al filo de las ocho de la mañana ha tenido lugar un atropello en la Urbanización Guadiana de Badajoz.

Ha ocurrido en la avenida Castillo de Puebla de Alcocer, a la altura del hotel Ascarza, enfrente, concretamente en el paso de peatones que cruza la avenida. El atropello se ha producido cuando la víctima estaba prácticamente finalizando el cruce y casi había alcanzado la acera, según ha informado la Policía Local.

Testigos presenciales confirman que la mujer atravesaba la calle acompañada de un hombre por el paso de peatones que enlaza con la calle Castillo de Herrera del Duque y en el tramo más próximo a esta vía, un vehículo, que conducía una joven, la ha golpeado. La conductora tiene alrededor de 30 años. En ese momento pasaba una ambulancia, cuyo técnico no ha dudado en bajar del vehículo para atender a la herida.

Se desconoce hasta el momento la gravedad de las contusiones. Como consecuencia del impacto, la mujer manifestó dolor en la zona de la cadera y en la mandíbula, por lo que fu etrasladada al Hospital Universitario.

La mujer se encontraba tendida en el suelo, consciente. Ha llegado la Policía Local, con un coche patrulla y el vehículo de atestados y ha tenido que cortar el tráfico en los dos carriles en dirección al centro.

A esa hora todavía no había amanecido del todo, aunque se trata de una avenida bien iluminada. La conductora manifestó a los agentes de la Policia Local que, debido al vaho en el interior del coche, no se percató de la presencia de la mujer cruzando el paso de peatones.