Iberocio arranca en Badajoz con más de 120 actividades y una gran participación

La 35ª edición de Iberocio, la Feria Ibérica de la Infancia y la Juventud, ya ha arrancado y lo ha hecho con una gran participación de público.

Desde primera hora de la mañana los niños y jóvenes han llenado las instalaciones de Ifeba en el primer día de Iberocio. "No me lo podía perder", decía una de las niñas asistentes a su amiga. Como ella, cientos de menores se han acercado para disfrutar del primero de los cinco días de diversión en esta tradicional feria.

120 actividades

En esta ocasión la organización ha programado 120 actividades dedicadas a los más pequeños de la casa. Los tres pabellones y más de 2.000 metros cuadrados de espacio exterior se han transformado un año más para hacer las delicias de los pacenses.

Uno de los espacios más visitados de Iberocio es la muestra del Ministerio de Defensa. / J. H.

El pabellón A está destinado a los niños, el B a los adolescentes y jóvenes y el C lo ocupa el Ministerio de Defensa. Por su parte, el exterior de la institución ferial acoge un circuito de karts con gasolina, un tren y algunas otras atracciones.

El atractivo de los clásicos

Un año más los talleres y atracciones clásicas han sido las más demandadas. Es el caso de Iberochef, que han agotado todos los huecos disponibles para los talleres de la mañana en escasos minutos. Hoy la entrada de Iberocio olía a orégano, tomate y queso gratinado, ya que era el turno de la cocina italiana. Los más mayores han elaborado risotto, mientras que los pequeños han hecho su propia pizza casera.

Una niña cocina risotto en el taller de Iberochef en Badajoz. / J. H.

A escasos metros de este stand se encontraba otro de los puntos gastronómicos del recinto, el espacio de Alimentos de Extremadura. El chef Pepe Valadés pondrá en valor los productos de la tierra y ensalzará aquellos atractivos culinarios que atesora la región.

Las camas elásticas y los hinchables han vuelto a ser otro de los puntos más concurridos. Con la adrenalina en efervescencia respondía Irene Flores de 9 años: "Nunca he hecho acrobacias aéreas, pienso que esto es muy raro", reconocía mientras se subía a las telas que pendían del techo y en las que iba a jugar. Este ha sido otro de los espacios en el que ha habido más espera para poder disfrutar.

Irene Flores realiza acrobacias aéreas en Iberocio 2025. / J. H.

Disfrute para niños y mayores

Y de estas artes circenses al propio espacio de circo. Vacasflakas, el payaso pacense más conocido, ha hecho las delicias de decenas de niños que han llenado el auditorio del circo. Niños y mayores han disfrutado de este espectáculo de clown.

José Manuel Masero y su hijo Álvaro en Iberocio 2025 en Ifeba. / J. H.

Esa ha sido la clave de otros muchos espacios de Iberocio, por ejemplo el dedicado a las consolas retro dentro de la zona manga. "Estoy rejuveneciendo ahora mismo", reconocía José Manuel Masero mientras jugaba al Street Fighter con su hijo Álvaro. "Este rato me lleva 30 años atrás cuando cogía los cinco duros de agujero para echar la partida", decía mientras se empleaba a fondo para ganar a su hijo. Álvaro nunca había utilizado este tipo de máquinas: "Me está gustando mucho la experiencia". En definitiva, José Manuel definía ese instante como "un momento mágico" por compartir la nostalgia del pasado con su hijo.

El manga engancha

En este espacio hay lugar para la compra venta de merchandising, objetos de colección y cromos de videojuegos y anime. Este es un sector muy en alza y se ha visto reflejado en la gran asistencia en este rincón de 1.200 metros cuadrados de feria. Entre los expositores está Juan José Ruiz, es de Écija y ofrece una artesanía muy especial: "Son ilustraciones hechas con pirografía", señalaba. Esta técnica se basa en crear dibujos a través de quemar la madera. Naruto, Dragon Ball o Bleach, entre otros están en este expositor de artesanía.

Juan José Ruiz, artesano de Écija, en su stand de Iberocio. / J. H.

Además, en la programación de esta zona novedosa también hay talleres de ilustración y hasta concursos de cosplay para niños y mascotas.

Otra de las novedades es el circuito de slot. Seis pistas de Scalextric con un montaje de competición en el que niños y adultos también han podido poner a prueba sus habilidades en las carreras en miniatura. Asimismo, otro de los espacios más visitados en las primeras horas de feria ha sido el rincón multisensorial. Luces, sonidos, olores y tactos especiales han sido los protagonistas de este espacio.

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, ha destacado Iberocio que es una feria que se trata de referente en el ámbito de las ferias infantiles y juveniles y ha animado a acudir tanto a los extremeños como a "los vecinos portugueses".

Desde hoy y hasta el martes, los niños y jóvenes tienen una cita ineludible en la institución ferial pacense. Las expectativas de la organización es que entre 32.000 y 38.000 personas de toda Extremadura y parte del Alentejo pasen por Ifeba en estos días, considerándola como una actividad más que consolidada en la oferta de ocio familiar durante la Navidad.