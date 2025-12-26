El precio de la vivienda se dispara en Badajoz: subidas de hasta el 11,4% en dos años y más de 500 euros por metro cuadrado desde 2019

El mercado inmobiliario en Badajoz vive una escalada de precios sin precedentes en los últimos años. Comprar una vivienda en la capital pacense es hoy mucho más caro que antes de la pandemia y los datos confirman una tendencia claramente alcista, impulsada por una demanda desbordada y una oferta cada vez más escasa. Los profesionales del sector advierten de que el encarecimiento ha sido especialmente intenso en los dos últimos años, situando el precio medio del metro cuadrado en niveles históricos.

Según explica Tana Almodóvar, fundador de Loft Sinergias Inmobiliarias, «desde la pandemia por la Covid se empezó a disparar», aunque es en el periodo más reciente donde el incremento ha sido más evidente. «En los dos últimos años, en Badajoz el precio medio era de 1.458 euros el metro cuadrado en noviembre de 2023 y ha pasado a 1.623 euros en 2025», detalla. Esto supone «un 11,4% de incremento en solo dos años», una subida que, recalca, se refiere al «precio medio por todas las zonas de Badajoz capital».

500 euros más caro el metro cuadrado

La evolución a más largo plazo resulta aún más llamativa. «En 2019, el precio medio en Badajoz capital era de 1.177 euros el metro cuadrado», recuerda Almodóvar. «De 2019 a 2025 hablamos de 500 euros por metro cuadrado de diferencia. Es una absoluta locura», afirma. En enero de 2021, según los datos que maneja a partir de portales inmobiliarios, el precio rondaba «los 1.220 euros el metro cuadrado», lo que confirma una subida progresiva que se ha acelerado tras la pandemia.

Estos datos resultan más llamativos si se extrapolan al precio total de una vivienda en el caso de haberla comprado en 2019 y este mismo año. Siguiendo la referencia del precio medio del metro cuadrado, adquirir un piso de 100 metros cuadrados hace seis años costaba 117.700 euros de media, mientras que un piso de esas características en este ejercicio se ha vendido a 162.300 euros. Esto supone una diferencia de 44.600 euros entre una fecha y otra.

Por su parte, Ángel Sotoca, agente inmobiliario independiente, maneja cifras muy similares aunque amplía la horquilla. «El aumento de precios ha sido entre un 10 y un 15%» según zonas de la ciudad. En el último ejercicio, la subida ha sido especialmente intensa: «El año pasado se incrementó aproximadamente un 6% y en este un 8 o un 10%». Y corrobora el precio medio de la vivienda: «1.623 euros el metro cuadrado».

Escasez de pisos

Ambos profesionales coinciden en que el origen del problema está claro: «Hay muchos compradores y pocos productos», resume Almodóvar. «¿Qué hace eso? Que los clientes se peguen por los pisos y se suban los precios. El que sale beneficiado es el propietario». La diferencia entre oferta y demanda es enorme: «Hablamos de tres a cuatro veces más demanda que oferta. Donde antes tenía diez compradores, ahora tengo treinta o cuarenta. Se ha multiplicado», asegura.

Sotoca apunta en la misma dirección: «El principal motivo es la falta de vivienda». A ello se suma que «no ha habido problemas de financiación», lo que ha permitido que «se haya seguido pidiendo y se haya seguido pagando». En el caso de que se hubiesen puesto más trabas a la hora de conceder hipotecas «hubiese bajado la vivienda, pero como no ha habido, se ha pagado lo que han ido pidiendo», explica.

El alquiler también afecta

Otro factor clave ha sido el auge del precio de vivienda en alquiler. Esto ha sido provocado, principalmente, por la retirada masiva de pisos del mercado del alquiler. Según Almodóvar, «en toda España se ha retirado un 66% de viviendas de alquiler», lo que ha provocado que muchos inquilinos se planteen la compra.

«Hay gente pagando 600 y 700 euros por un dormitorio. Con ese dinero pagan una buena hipoteca en Badajoz», afirma. A esto se suman los incentivos fiscales de la Junta de Extremadura, que, según destaca, «han animado a muchos jóvenes con trabajo estable a comprar en lugar de seguir viviendo en un piso de alquiler».

Las zonas más encarecidas

La subida no ha sido homogénea en toda la ciudad. «Las zonas más demandadas son el centro y Valdepasillas», señala Almodóvar, que también apunta a que «la zona donde más han subido los precios ha sido Cerro Gordo». Concretamente, asevera que «los pisos que costaron al principio 60.000 euros se están vendiendo al doble, en 120.000 euros».

Sotoca coincide en señalar a Valdepasillas como uno de los puntos más tensionados del mercado: «Está por las nubes, muchas veces por encima del 15% de subida», afirma. Son viviendas que se vendían «en 180.000 euros y que ahora están en 230.000 o 240.000» y apunta que esta zona residencial «está desfasada».

La presión de la demanda también se refleja en los plazos de venta. «Si la vivienda está en precio, en menos de siete días está vendida», asegura Almodóvar. Sotoca aporta ejemplos similares: «Vendí un chalé en Ciudad Jardín en una semana. Son casos puntuales, pero pasan cuando la zona está muy demandada».

Estimación de futuro

De cara al futuro, las previsiones apuntan a una posible moderación. Almodóvar cree que «subirá, pero no tendrá esa subida tan fuerte» y espera que «el precio se estabilice» el próximo año. Por su parte, Sotoca va un paso más allá: «A mediados de 2026 creo que empezará a mantenerse e incluso a bajar un poco. La subida es insostenible y tiene que haber una bajada», reflexiona.

Mientras tanto, el presente sigue marcado por precios elevados y una fuerte competencia entre compradores. «Tenemos mucha más demanda que oferta», resume Sotoca. Una realidad que explica por qué el precio de la vivienda en Badajoz continúa disparándose y se ha convertido en una de las principales preocupaciones para quienes buscan comprar casa en la ciudad.