Fallece Luis Moreno Gamito, exalcalde socialista de Fregenal de la Sierra

El PSOE de Extremadura ha lamentado la muerte de Luis Moreno Gamito, quien fuera alcalde socialista de la localidad pacense de Fregenal de la Sierrra durante 16 años, entre 1983 y 1999. Moreno Gamito pasó también por la Asamblea de Extremadura, siendo diputado regional en las dos primeras legislaturas (1983/1991).

Sus compañeros de partido le rindieron un caluroso homenaje en junio de 2024, en el que destacaron su dedicación a la defensa de los valores socialistas y el servicio público.

En el homenaje que le rindieron el pasado año. / PSOE Extremadura

El PSOE de Extremadura ha traslado su pésame a su familia y seres queridos: "Que la tierra te sea leve compañero", ha publicado el partido en redes sociales.