Las obras de la residencia de apoyo extenso para personas con autismo en Badajoz superan el 64 % de ejecución

Las obras de la futura residencia de apoyo extenso para personas con autismo en Badajoz avanzan a buen ritmo y ya han superado el ecuador de su ejecución. Según los últimos datos facilitados por la Junta de Extremadura en estos momentos la ejecución de la obra alcanza el 64,72 %. Estos trabajos comenzaron el 11 de septiembre de 2024 y la previsión oficial es que el edificio esté finalizado en septiembre de 2026, cumpliendo así los plazos establecidos inicialmente de dos años.

Este avance supone un hito largamente esperado por el colectivo de personas con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias, que llevan más de dos décadas reclamando un recurso residencial de estas características en la región. El camino hasta ver las máquinas trabajando en la parcela no ha sido sencillo, pero la residencia de apoyo extenso empieza a convertirse en una realidad tangible.

A 10 meses de concluir

El proyecto cuenta con una inversión de 4,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Actualmente, las obras se encuentran en plena fase de construcción tras haberse completado los trabajos previos de preparación del terreno. La estructura del edificio está completamente terminada y en estos momentos las labores se encuentran en la tabiquería interior. Del mismo modo, parte del edificio, la esquina del mismo que se encuentra entre Godofredo Ortega y Muñoz y la calle Arturo Barea, se revestirá con aislantes especiales mientras que el resto de la fachada va acabada con ladrillo visto en color blanco.

La necesidad de este recurso es especialmente acuciante para la Asociación de Padres de Personas con Autismo Badajoz (Apnaba), que desde 1990 atiende a personas con autismo en Badajoz y que en la actualidad se encuentra totalmente colapsada. El número de niños, jóvenes y adultos a los que presta atención no ha dejado de crecer en los últimos años, lo que ha puesto de manifiesto la urgencia de contar con nuevos espacios habitacionales y asistenciales adaptados a las necesidades de las personas con TEA que requieren apoyos extensos y continuados. «El centro actual está colapsado. Hemos tenido que ampliar alquilando un local en el que damos terapias», detalla Rafael Hernández, vicepresidente de Apnaba.

Sin noticias de la gestión

Aunque la Consejería de Salud y Servicios Sociales, promotora del proyecto, no ha concretado todavía el modelo de gestión de la futura residencia, todo hace indicar que sea Apnaba la entidad encargada de asumir esta responsabilidad. «No existe en Extremadura otra institución con la experiencia y los recursos necesarios para gestionar un centro de estas características», asevera Hernández. Esta labor la asociación ya desarrolla en su otro centro y para ellos supondría una noticia inmejorable: «Estamos deseando que se haga realidad ese sueño de que Apnaba pueda gestionarlo», reconoce el vicepresidente del colectivo.

Por el momento, se desconoce cuál será el modelo de gestión de esta residencia. «No se ha especificado aún. Desde la Junta dicen que hasta que no se termine la obra no se hará». Tampoco se ha precisado por parte del Ejecutivo autonómico cómo va a ser esta gestión, si a través de concesión directa o a través de licitación pública.

Desde Apnaba creen necesario que sea esta entidad la que lo gestione: «No queremos que una empresa privada se lucre con esta residencia. Queremos seguir siendo los padres quienes la gestionemos», confiesa Rafael Hernández.

Un cuidado y apoyo a las personas con TEA que aportan desde hace más de 35 años y que quieren seguir prestando.

Un proceso largo y complejo

Precisamente, fue Apnaba quien ha estado detrás de la construcción de este nuevo recurso. El origen del proyecto se remonta a la cesión inicial de los terrenos por parte de la Diputación Provincial a la asociación. Tras años de búsqueda de financiación y de redacción del proyecto, la Junta de Extremadura se ofreció a sufragar la construcción mediante fondos europeos. Esta vía obligó a que la titularidad de la parcela pasara a ser autonómica, por lo que la asociación devolvió los terrenos a la diputación, que los cedió posteriormente a la Junta en 2017.

Fotografía del estado en el que se encuentra el interior de la residencia de apoyo extenso para personas con autismo de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

No fue hasta 2023 cuando la Administración regional aprobó la contratación de las obras. Sin embargo, la tramitación sufrió importantes retrasos tras la solicitud de la licencia municipal, al detectarse varios problemas urbanísticos relacionados con el proyecto técnico, que no se ajustaba al estudio de detalle aprobado en 2017. Estas circunstancias obligaron a la Consejería de Salud y Servicios Sociales a redactar un nuevo estudio, que fue aprobado definitivamente en el pleno municipal de mayo de 2024.

El edificio

La construcción corre a cargo de la empresa Construcciones Majoin SL y el diseño del edificio es obra del estudio HEad Arquitectos (Herrero Arquitectura y Diseño SLP). El inmueble se levanta sobre una parcela de 2.217 metros cuadrados y contará con tres alturas. Albergará un centro de día con capacidad para unas 90 personas y una residencia en la que vivirán de forma permanente 36 usuarios.

El complejo podría incluir, además, otros servicios que actualmente se prestan en la sede de Apnaba ubicada en el parque del Bioclimático, como atención temprana, centro de educación especial, habilitación funcional y diagnóstico. Dispondrá de espacios administrativos, comedor, cocina, gimnasio, lavandería y zonas comunes como recepción, garaje, trasteros y una sala de usos múltiples.

En algunas zonas de la nueva residencia de apoyo extenso para personas con autismo en Badajoz los trabajos de tabiquería interior han finalizado y están instalando los cerramientos. / Diego Rubio Paredes

Una vez finalizadas las obras, quedará aún por delante la fase de equipamiento, que requerirá varios meses debido a la especificidad del material necesario. Desde Apnaba piden que para estos trabajos de equipamiento se tenga en cuenta la opinión de los técnicos que actualmente prestan servicio en la sede de la entidad, ya que «cuentan con la propia experiencia» que aportan los años de trabajo en este sector.

Desde Apnaba valoran muy positivamente el avance de las obras y señalan que les consta que «es posible que se entreguen antes de septiembre» como se tenía estimado.