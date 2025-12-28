La Primitiva deja en Zafra más de 73.000 euros

La Primitiva ha repartido este sábado en la localidad pacense de Zafra un premio de 73.744,69 euros, correspondiente a un boleto de segunda categoría (5 aciertos + complementario).

La apuesta ha sido sellada en la administración número 3 de Zafra, en el número 19 de la plaza Grande.

De segunda categoría se han registrado dos boletos más validados en Tíjola (Almería) y en Barcelona.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 12, 17, 08, 40, 16 y 46. El número complementario es el 03, el reintegro el 5 y el Joker, 1470149. La recaudación ha ascendido a 11.677.552 euros.

En este sorteo de La Primitiva no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 69.500.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 1.364.276,73 euros, validado en la administración número 5 de Basauri (Bizkaia), situada en virgen de Begoña, 12.